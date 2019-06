PP y PSOE negocian ya con los diferentes partidos para llegar a acuerdos que les permitan lograr más alcaldías en Málaga

Publicado 04/06/2019 15:39:18 CET

El PSOE dice que sería "muy razonable" que gobernaran la Diputación: "La fuerza más votada en los municipios más pequeños somos nosotros"

MÁLAGA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE han comenzado los contactos con las diferentes fuerzas políticas con las que podrían alcanzar pactos para lograr alcaldías en municipios de la provincia de Málaga, donde están pendientes de dichas alianzas 24 localidades.

En concreto, las localidades pendientes son Algarrobo, Álora, Almáchar, Alcaucín, Cañete La Real, Cuevas del Becerro, Ronda, Sierra de Yeguas, Mijas, Moclinejo, Benamargosa, Cómpeta, Manilva, Alozaina, Torremolinos, Arenas, Vélez-Málaga, Nerja, Rincón de la Victoria, Humilladero, Carratraca, Casabermeja, Benalmádena y Málaga capital.

El secretario general del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, ha indicado este martes en rueda de prensa que ya se han comenzado a mantener contactos con las principales fuerzas políticas con las que se pueden conformar gobiernos pero no ha avanzado ni dónde ni si van o no por buen camino.

Así, cuestionado por si son optimistas, ha manifestado que no son "adivinos" puesto que no depende únicamente de los socialistas. Por ejemplo, en el caso de Málaga capital, ha indicado que no ha contactado con el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, sino con quienes se han asignado pero sin especificar más.

"En Málaga está clara la apuesta por el cambio y que los que abogábamos por el cambio necesitamos formalizar gobiernos para dar estabilidad; los contactos van en esa dirección y vamos a esperar", ha trasladado Ruiz Espejo.

En este sentido, ha esperado que algunos de los acuerdos se puedan cerrar esta misma semana pero ha dejado claro que hasta que no sean definitivos no se anunciarán, destacando la "confidencialidad de las conversaciones".

También ha apuntado que los contactos se están realizando tanto en un marco global como individual, dentro, ha dicho, de la "normalidad de la responsabilidad de cada formación y la autonomía para establecer sus propuestas y líneas de acuerdos". "Somos respetuosos y queremos avanzar, ofreciendo nuestra visión y participación a esos partidos, en el respeto y autonomía de cada uno", ha apostillado.

Sobre la Diputación de Málaga, ha considerado que sería "muy razonable" que el PSOE ostentara el gobierno de la misma, defendiendo que la competencia de esta institución es atender a los municipios de menos de 20.000 habitantes y en ellos "la fuerza más votada ha sido el PSOE". En este punto, ha indicado que están a la espera de elección de los gobiernos locales pero ha recalcado: "Estamos abiertos en aquellos lugares donde suman las fuerzas que abogaban por el cambio y también ahí sumamos". En la institución supramunicipal el PP contará con 15 diputados provinciales; PSOE, 12; Adelante, dos y Ciudadanos, dos.

Por su parte, fuentes del PP han confirmado a Europa Press que tras constituirse este pasado lunes el comité provincial de pactos municipales se han iniciado los contactos en diversas localidades. El PP obtuvo el pasado 26 de mayo 24 mayorías absolutas, en once fueron la fuerza más votada y, además, aspiran a ser decisivos en hasta otros diez municipio, al ser sus votos claves para la conformación de los gobiernos locales.

En este sentido, en grandes municipios como Mijas y Vélez-Málaga el escenario es más complejo de inicio por el reparto de ediles. En la localidad mijeña los 'populares' tienen nueve concejales, por ocho del PSOE, seis de Ciudadanos, uno de Podemos y otro de Vox; mientras que en el municipio veleño el PP sumó nueve, los socialistas siete, los mismos que los independientes de Torre del Mar y Andalucía X Sí, dos.

En Torremolinos, el PP, con Margarita del Cid al frente, podría gobernar si se reeditara un pacto a la andaluza, con apoyo de Cs y Vox. En este municipio seis formaciones políticas contarán con representación en el Ayuntamiento, siendo los 'populares' los más votados, con nueve concejales; el PSOE, ocho; Adelante, tres; Cs y Vox dos cada uno y Por mi Pueblo, el partido del exalcalde 'popular' Pedro Fernández Montes, uno.

En el caso de Rincón de la Victoria y Nerja el PP tiene posibilidad de pactar con Vox, sin embargo, hay también opciones con otras fuerzas políticas. Así, en la localidad rinconera, los 'populares' cuentan con ocho concejales, por cinco del PSOE, dos de Por mi Pueblo, Cs e IU, mientras que Podemos y Vox contarán con uno.

En el caso de Nerja, el PP fue la fuerza más votada, logrando diez concejales; los socialistas seis; Adelante, dos; Ciudadanos, uno, igual que UPNer y Vox. Igualmente hay municipios donde los 'populares' serán la fuerza decisiva, como pasa en Almáchar, donde PSOE e IU se igualan con cuatro y es determinante el edil del PP, Francisco España.

Ambos partidos están precisamente a la espera de la resolución de la Junta Electoral Central sobre el recurso presentado por el PSOE por la nulidad de uno de sus votos en Tolox. En caso de que este órgano dé la razón a los socialistas, superarían al PP por un voto ya que ambos empataron con 603.

En este sentido, Ruiz Espejo ha señalado que están a la espera de dicha resolución pero se ha mostrado convencido de la validez de dicha papeleta, que presenta cortes en un lateral sin afectar a nombres de candidatos ni el logotipo socialista: "Tiene poca duda de que la intención era votar al PSOE, es mucho más razonable y justo dar ese voto y permitir tener la Alcaldía que no que lo decida una moneda al aire". Precisamente, si la resolución no diera la razón al PSOE se elegiría al regidor de los próximos cuatro años mediante sorteo.

En este punto, cuestionado por la inscripción que tiene en su parte trasera dicha papeleta, Ruiz Espejo ha asegurado que no tiene constancia de esto: "Parece que no tiene duda sobre la valía del voto porque los cortes son limpios, cuando hay intención de rajar es evidente y en este parece que no".