PP valora aprobación de PNL sobre tren de la costa e insta al Gobierno a "rectificar" tras "cambio de postura de PSOE-A"

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP malagueño y diputado autonómico, José Ramón Carmona, ha valorado este viernes la aprobación en el Pleno del Parlamento de la proposición no de ley en relación con el tren de la costa hasta Marbella, Estepona y Algeciras, un "proyecto importantísimo de movilidad sostenible". Además, ha pedido al Gobierno central que "rectifique" tras "el cambio de postura del PSOE andaluz".

Así, Carmona ha incidido en lo ocurrido este pasado jueves en el Parlamento andaluz, con el respaldo a la proposición de ley para que el tren litoral de la Costa del Sol llegue desde Málaga hasta Algeciras y donde "todas las fuerzas políticas apoyaron de manera unánime la mayor parte de los puntos" de la iniciativa y ha afirmado que demuestra que "el PP ha sabido coincidir con las demandas y anhelos de los malagueños y cuenta con el fuerte respaldo de la mayoría de la sociedad y ahora también de las distintas instituciones".

En este punto, ha señalado que queda "la institución que decide, que es el Gobierno de España". Por ello, ha instado al Ejecutivo central, tras la aprobación de la PNL en el Parlamento andaluz, a "que rectifique".

A su juicio, "han de rectificar tras el cambio de postura del PSOE andaluz, que ya coincide con el PSOE en la Diputación de Málaga, porque en otros sitios no han votado a favor, como es el caso del Ayuntamiento de Algeciras".

No obstante, ha añadido, "es una situación inédita; un Gobierno de España que da la espalda a la provincia de Málaga; un PSOE de Málaga que intenta rebelarse, pero no puede, que, además, no se atreve a votar a todos los puntos a favor", ha dicho, precisando que "hay algunos puntos importantes en esta proposición", aludiendo al peaje y "mientras no exista una movilidad por ferrocarril que llegue hasta Algeciras, o por lo menos, que haya avances importantes en el proyecto que nos permitan soñar con que pronto será una realidad, se suspenda de manera parcial o bonificándola como pasará en Galicia tras el pacto Sánchez-BNG".

El Pleno del Parlamento aprobó este pasado jueves una proposición no de ley del PP-A en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya un tren de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.

En concreto, han pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que se hagan públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial los que llevan apareciendo desde el año 2005 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Parlamento ha demandado también que el Ejecutivo nacional incorpore a dichos estudios y trazado, la planificación de la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz, como gran área de oportunidades de Andalucía y de España, contemplando como primera fase la que une Málaga con el Campo de Gibraltar, e incorporar inmediatamente, mediante la modificación de crédito correspondiente del presupuesto vigente y prorrogado, partidas suficientes para ello.

Asimismo, se ha pedido que se cuente con las diferentes administraciones y agentes sociales y económicos afectados en el proceso de decisión del trazado y la planificación del sistema de transporte ferroviario a desarrollar, atendiendo a las diferentes demandas de un área urbana tan extensa y con una población que supera el millón y medio de habitantes.

Otra demanda es que sea una prioridad la conexión con el aeropuerto de Málaga, así como contar con unas frecuencias suficientes que hagan competitivo dicho medio de transporte.