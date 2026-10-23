El presidente de la Diputación encabeza la lista de PP al Senado por Málaga, seguido por la alcaldesa de Torremolinos

Archivo - La alcaldesa de Torremolinos y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP de Málaga ha aprobado este mediodía la candidatura de la formación provincial al Congreso y al Senado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, listas que lidera Elías Bendodo para la Cámara Baja y el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Salado, para la Cámara Alta, a la que concurre también la regidora de Torremolinos, Margarita del Cid.

"Se trata de una candidatura que representa un profundo conocimiento de la provincia, de sus problemas y de sus principales retos", ha explicado la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, en alusión a la candidatura.

Según ha informado el PP en una nota, en la lista al Congreso también se integra a la profesora de Derecho Civil de la UMA Paloma Saborido como número dos; así como a Ángel González, Kika Caracuel, Arturo Bernal, Toñi Ledesma, Jacobo Florido y Lourdes Piña; mientras que Mario Cortés concurren al Senado, junto a Salado y Del Cid.

El resto de la candidatura al Congreso la conforman el alcalde de Pizarra, Félix Lozano; la regidora de Carratraca, Marian Fernández; y Francisco Enrique Arce. Además, la lista de suplentes a la Cámara Baja la conforman los regidores de Valle de Abdalajís, Virginia Romero, Canillas de Aceituno, Vicente Campos, y Cartajima, Isabel Jiménez.

En el Senado, la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y el concejal de Alhaurín de la Torre Francisco José Sánchez concurren como suplentes de Salado; mientras que los primeros ediles de Coín, Francisco Javier Santos, y Canillas de Albaida, Encarnación Pareja, lo hacen como posibles sustitutos de Margarita del Cid; y los regidores de Ronda, Maripaz Fernández, y Riogordo, Antonio Alés, cierran la lista de vacantes de Mario Cortés.

Navarro ha subrayado "la experiencia de gestión" y la trayectoria de los candidatos, y ha destacado que "se trata de un gran equipo de hombres y mujeres con formación y experiencia que demuestran que el PP es el partido que más se parece y que más escucha a la sociedad malagueña".

"Esta lista refleja la pujanza, el dinamismo y las posibilidades de crecimiento y progreso de una provincia que lleva ocho años en blanco, sin inversiones ni proyectos por parte del Gobierno de España", ha manifestado Navarro, quien y ha señalado que el 29 de noviembre "se abre una oportunidad de cambiar esa parálisis por un Ejecutivo activo y eficaz que anteponga las necesidades de Málaga y los malagueños".