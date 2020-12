Un proyecto de la Diputación de Málaga y la Cámara de Comercio impulsará la digitalización de más de 580 empresas

Cuberos señala que desaparecerán entre un diez y 12% de las empresas malagueñas y augura un primer trimestre de 2021 "complicado"

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este martes el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio que permitirá la transformación digital del tejido empresarial y productivo malagueño; en concreto de unas 580 empresas.

El denominado Proyecto de Digitalización y Mejora Tecnológica de las empresas y autónomos de la provincia de Málaga cuenta con un presupuesto de más de cuatro millones de euros, de los cuales la Diputación de Málaga aporta 600.000 euros, según ha precisado Salado, quien ha comparecidojunto al vicepresidente primero y responsable del área de Desarrollo Económico, Juan Carlos Maldonado; la vicepresidenta segunda, Margarita del Cid, y el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos.

Salado ha destacado los 600.000 euros que pone la institución para las empresas malagueñas para mejorar sus servicios y ha hecho hincapié en el proceso de digitalización que deben asumir. Así, ha incidido en que el tejido empresarial malagueño debe abordar "sin demora" un proceso de transformación digital en el que ya se estaba inmerso en muchos casos pero que "con el estallido de la pandemia" del COVID-19 "ha tomado más protagonismo".

"La digitalización era una estrategia a medio plazo pero se ha convertido en una necesidad inmediata, también ha pasado en las administraciones públicas", ha indicado Salado. Así, ha recordado que una de las principales líneas del Plan Málaga era precisamente el apoyo al tejido empresarial, para lo que se están ejecutando ayudas que suman cerca de 20 millones de euros.

Maldonado, por su parte, ha hecho hincapié en que a través de este programa se propone profundizar en procesos de digitalización que permitan al tejido productivo mejorar su competitividad a todos los niveles: "Bien en gestión de recursos y datos, en plataformas de comercio digital, en adopción de sistemas de teletrabajo o en el uso de la inteligencia artificial para procesos estratégicos o de marketing", ha enumerado.

"Se trata de la primera vez que la Diputación de Málaga firma un convenio de estas características con la Cámara de Comercio de Málaga y estamos convencidos de que va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo para la mejora y el desarrollo empresarial del conjunto productivo de la provincia", ha valorado el vicepresidente primero y responsable del área que ejecuta el acuerdo.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar la colaboración público-privada para "sacar provecho" a recursos "que están ahí", como ha sucedido en esta ocasión. Se trata, ha dicho, del mayor paquete de ayudas a pymes de su historia, que alcanzará un montante de cuatro millones euros para la digitalización e internacionalización de empresas durante 2021.

AYUDAS EN "UN MOMENTO CRÍTICO"

"Estas ayudas van a llegar en un momento crítico y oportuno como respuesta a la grave situación que venimos atravesando a consecuencia de la pandemia del COVID-19, ya que nuestras empresas necesitan de forma urgente medidas que permitan su supervivencia y ser más competitivas", ha incidido.

Cuberos ha subrayado que hay que "hacer más grande" al tejido empresarial, que cuenta con 160.000 empresas y se espera que desaparezcan entre un diez y un 12 por ciento: "Ya está ocurriendo". En este punto, ha augurado un primer trimestre de 2021 "complicado pero este plan es para reactivar y para que nuevas empresas y nuevas formas de hacer negocio se pongan en marcha".

Gracias a este programa anunciado este martes, Juan Carlos Maldonado ha considerado que las empresas y autónomos "encontrarán ayuda para adaptarse a la situación actual de los mercados y facilitarles la incorporación de medidas innovadoras para su digitalización, internalización y mejoras en el ámbito de la competitividad y la ciberseguridad".

Entre esas mejoras, ha hecho referencia específicamente a las posibilidades que ofrece la venta online "como una de las herramientas más eficaces para afrontar esta crisis" y que sirva para paliar en cierta medida la ralentización de la actividad que ha sufrido el comercio a causa de la pandemia.

Este proyecto, tal y como ha explicado el vicepresidente de la Diputación, se desarrollará a través de seis programas y en dos fases distintas. "En primer lugar, un equipo de expertos ayudará a nuestras empresas a realizar un diagnóstico certero de su nivel de desarrollo y competitividad y les facilitarán las medidas que posibiliten su innovación y crecimiento".

Una vez finalizada esta fase de diagnóstico, "la empresa puede acceder a una segunda fase que consiste en un plan de apoyo durante seis meses para la puesta en práctica de todas las recomendaciones facilitadas en la primera fase para su digitalización, exportación o competitividad", ha precisado.

"En total hablamos de un programa de formación y asesoramiento para nuestras empresas con una duración de nueve meses en total que está previsto comience este próximo enero y se desarrollo a lo largo de este 2021", ha concluido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga ha agradecido a la institución provincial "su sensibilidad al otorgar esta subvención de 600.000 euros, que permitirá multiplicar por cinco las inversiones en proyectos tecnológicos y actuaciones dirigidas a 584 o 586 empresas de distintos sectores de nuestra provincia con fondos Feder".

"La Cámara ha diseñado un ambicioso proyecto con el fin de incorporar medidas de digitalización e internacionalización que permitan afrontar con éxito el proceso de recuperación económica y adaptación a las nuevas formas de trabajo y producción", ha reiterado.

"Los fondos Feder estaban ahí pero había que cofinanciarlos y la Cámara no tiene recursos suficientes", ha manifestado, y ha resaltado que ahora "hay que recuperar a las empresas". "No estamos en el mejor momento pero hay que poner toda la carne en el asador, podemos llegar a 586 empresas. Atenderlas, escuchar sus problemas, ver hacia donde pueden ir, por supuestísimo en una orientación de la digitalización. Si no se digitaliza tiene menos posibilidades y llevar ilusión en crecer, en hacer las cosas diferentes", ha opinado.

A su juicio, en 2021 la recuperación "tiene que ser realidad". "No podemos esperar a que venga el turismo, tendremos que llegar a él pero movernos para que las empresas estén preparadas, ver dónde hacer negocio, aunque sea distinto al que se estaba haciendo antes", ha finalizado.