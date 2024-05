El PSOE advierte sobre "un nuevo lío en Smassa" a cuenta del servicio de reciclaje de vehículos

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Jorge Quero, consejero por su grupo municipal en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa), ha advertido sobre "otro contrato sospechoso" en el seno de esta sociedad, señalando que el gerente de Smassa "ha sacado a licitación un nuevo contrato del Centro de Recuperación de Vehículos que presenta supuestas irregularidades".

De salir adelante la licitación a una nueva empresa, Quero ha alertado de que se "dejará a 40 trabajadores en la calle y sin compromiso de subrogación, pese a que en febrero de 2023 el pleno de la ciudad votó a favor de esta subrogación".

"La actual concesionaria, Grupo Redia, trabaja con Smassa desde hace 28 años para el desguace y destrucción de vehículos, dejaría así el testigo a Juncaril, una UTE que no tiene personal suficiente ni las certificaciones necesarias para efectuar el servicio", ha explicado el edil en un comunicado.

El socialista se refiere a la adjudicación en el contrato de 'Servicio de control, clasificación, descontaminación y destrucción de los vehículos al final de su vida útil' trasladados al Depósito Municipal y Centro Autorizado de Tratamiento (C.A.T.) propiedad de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A.

"Hay 40 familias que perderán sus puestos de trabajo por no atender la solicitud de subrogación de trabajadores a través del Consejo de Administración en las bases de licitación", ha explicado el socialista, quien ha asegurado que "tenemos en nuestro poder información que genera muchas dudas sobre el proceso de licitación, la sombra de la duda planea sobre la transparencia de este proceso".

Sobre la certificación de la empresa Juncaril, la nueva adjudicataria, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha señalado, a requerimiento del comité de empresa de Smassa, que "la ISO 9001 aportada por Desguaces Juncaril, no es válida, ya que tras la consulta realizada, no cuenta con la acreditación de ENAC para el código IAF 39 (3900 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos), necesario para acreditar el certificado ISO 9001", según ha señalado la formación socialista.

Además, "la ISO 45001 aportada por Desguaces Juncaril no es válida, ya que tras la consulta realizada a ENAC, la certificadora no cuenta con acreditación por ENAC para certificar la norma 45001". Luego, según el pliego de condiciones, "esta empresa no podría realizar la labor que Grupo Redia y sus 40 trabajadores desempeñan desde hace 28 años".

Así lo ha manifestado el edil pocos días después de que el grupo socialista se haya personado en el juzgado número 7 de Málaga que investiga irregularidades en la contratación de obras del aparcamiento público Pío Baroja, bajo las pistas deportivas del CEIP Valle-Inclán en el distrito Este. "Smassa es una de las empresas más opacas del holding municipal y a su larga lista de irregularidades, que la propia concejal afirmó en pleno que se cometían por costumbre, ahora se suma un contrato para la recuperación de vehículos que a todas luces arroja más sombra a esta empresa pública", ha criticado Quero.

El socialista ha pedido a la concejala del ramo, Trinidad Hernández, que "anule el contrato previsto para el día 15 de mayo", una vez se ha reunido el edil con la actual plantilla del servicio de recuperación de vehículos en dependencias de Smassa en el distrito de Campanillas.

"Teniendo en cuenta la situación actual en la que se encuentra inmersa la gerencia de Smassa, solicitamos a la concejala de Movilidad la paralización y, si está contemplado llevar la adjudicación al próximo Consejo de Administración, sea retirado del orden del día y se ponga luz y taquígrafos en este proceso. Nos dirigimos a la concejala porque el alcalde de Málaga solo ha tratado de tapar las tropelías del gerente, Manuel Díaz", ha trasladado el concejal socialista en el Consistorio.

Desde el comité de empresa de la sociedad, su presidente, Manuel Lima, ha mostrado "el máximo apoyo del comité a estos trabajadores, 40 familias por las que vamos a luchar para que no se queden en la calle, sin su puesto de trabajo". Según Lima, en esta nueva contratación "no se ha contemplado la subrogación que teníamos pactada con el Consejo de Administración a través de una moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Málaga en febrero de 2023, con motivo de la municipalización de la Smassa. En ese pleno se dejó claro que todos los trabajadores, tanto internos como externos, quedarían subrogados en los nuevos contratos de servicios como este".

Por otra parte, los socialistas han recogido la preocupación de un trabajador del Centro Autorizado de Tratamiento de la sociedad, José Antonio Cebrián, quien ha señalado que lleva trabajando en este puesto "desde hace 12 años y, de repente, de la noche a la mañana, nos han dejado con muchas dudas sobre nuestra continuidad". "Soy conductor para la descontaminación de vehículos, me gusta mi trabajo. Y ahora puede que nos veamos en la calle porque va a cambiar la empresa concesionaria y no han dado muestras de subrogar a la plantilla que trabajamos aquí", ha expuesto.