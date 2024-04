El PSOE afea al Ayuntamiento de Málaga que "no haga nada por mejorar y adaptar el acerado deficiente de los barrios"

MÁLAGA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha reprochado al equipo de gobierno del Consistorio que "no haga nada por mejorar y adaptar el acerado deficiente de los barrios, dando la espalda a las personas con movilidad reducida y obligándolas a transitar por la carretera en algunos tramos debido a la falta de cota cero".

Desde esta formación han subrayado que Málaga "suspende en accesibilidad", al presentar "un acerado deficiente que no está adaptado para las personas con movilidad reducida", en palabras de la viceportavoz Begoña Medina, quien ha lamentado que el equipo de gobierno "dé la espalda a sus vecinos de esta forma".

"Si damos un paseo por Málaga, podemos comprobar que la ciudad está muy lejos de las grandes ciudades europeas y modernas en materia de accesibilidad. Cuando el alcalde presume de ciudad inclusiva, entendemos que lo dice porque él se desplaza en coche a todos lados y no ve los problemas reales a los que se enfrentan los vecinos en su día a día", ha criticado el responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, quien ha señalado que "el mal estado del acerado hace que sea imposible transitar, especialmente para las personas que van en sillas de ruedas y que tienen que hacer verdaderos esfuerzos para poder salvar un bordillo".

En un comunicado, los socialistas han remarcado "las quejas de Nieves García, una usuaria de silla de ruedas, a la que le resulta prácticamente imposible desplazarse en el tramo de la avenida de Velázquez que comprende desde la parada de metro de Puerta Blanca hasta el inicio de la autovía".

En este sentido, la también responsable socialista en el distrito Carretera de Cádiz, Begoña Medina, ha asegurado que no se trata de un caso aislado: "Hemos visto cómo esta persona ha tenido que transitar por la carretera en lugar de por la acera, porque no tiene otra opción para acceder a su destino. Pero no es el único caso, en otros barrios del distrito ya son varios los vecinos que se han caído por los problemas que presenta el acerado".

Medina ha recordado que "este es tan solo un ejemplo más del abandono al que el equipo de gobierno del Ayuntamiento tiene sometido a los barrios de nuestra ciudad, haciéndolos inseguros y poniendo en riesgo la salud de los mayores y de las personas con movilidad reducida como Nieves". Asimismo, Quero ha añadido que "un pequeño obstáculo de 12 centímetros, como puede ser un bordillo, supone una gran barrera para muchas personas" y "no es de recibo que se vean obligadas a dar una vuelta interminable porque no hay cota cero, no hay paso para ellos y tienen que invadir el arcén o la propia carretera para poder desplazarse. Esto no es inclusión, sino todo lo contrario".