El PSOE critica que el Ayuntamiento "no ejecute ni el 30% en las áreas de Urbanismo y Vivienda"

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno "el cumplimiento escrupuloso del presupuesto municipal" y ha criticado que "la cuenta de resultados del Instituto Municipal de la Vivienda y de la Gerencia Municipal de Urbanismo arrojen una inejecución presupuestaria que no alcanza el 30%".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, en rueda de prensa, ha calificado como "vergonzoso" que "el ente responsable de construir VPO en nuestra ciudad, que es el Instituto Municipal de la Vivienda, haya cerrado el año 2023 con una ejecución presupuestaria del 27,02%, mientras que la Gerencia Municipal de Urbanismo, responsable de las inversiones en los barrios de la ciudad, cierre el mismo capítulo con apenas el 29,20% de presupuesto ejecutado".

Para el líder socialista, "esto es síntoma de que algo está pasando en el Ayuntamiento de Málaga, que se gestiona mal el dinero de los malagueños y así entendemos que los barrios están como están, abandonados, mientras que hay 27.000 malagueños demandantes de una VPO y se van de nuestra ciudad en masa porque no encuentran una vivienda con precio asequible".

Pérez, junto con los concejales socialistas, Mari Carmen Sánchez, Mariano Ruiz, Carmen Martín, Pablo Orellana y Rubén Viruel, ha insistido al alcalde, que "cuando haga unas cuentas, que confecciona de manera impositiva porque no nos consulta, al menos que las cumpla".

En relación con "un presupuesto que lleva menos de cuatro meses de vida, ya vemos que no sirve porque el equipo de gobierno está preparando una modificación presupuestaria cuantiosa, millonaria", ha concluido.

Por su parte, Sánchez, que defenderá la moción este jueves en la comisión de Economía y Hacienda, ha aseverado que "el trabajo más importante de un equipo de gobierno es la confección del presupuesto municipal, justo donde el equipo de Paco de la Torre falla cada año".

Es más, ha señalado que, "precisamente, porque el grado de cumplimiento en Urbanismo y en Vivienda no supera el 30% en 2023". Para la socialista, estos dos entes municipales "son los organismos más importantes del Ayuntamiento porque promueven la construcción de vivienda protegida, en una ciudad que tiene una lista de espera de VPO con más de 27.000 personas".

Además, ha señalado como "escandaloso y vergonzoso que solo se haya ejecutado un 27% de los presupuestos de Vivienda en 2023, pero que en el caso de 2022 las inversiones en vivienda no llegaron al 6,9%. O sea, vivienda protegida y pública no, pero sí que cedemos suelo para grandes torres y pisos de lujo con áticos inalcanzables para la ciudadanía malagueña. Esto es francamente vergonzoso", ha apostillado.

"La Gerencia Municipal de Urbanismo cerró el 2022 con una ejecución en inversiones del once por ciento", lo que Sánchez califica como "una tomadura de pelo. Así no nos extraña que el PP presupueste más de 950 millones de euros y hable de superávit. Es que no se gasta en servicios públicos el dinero de los malagueños".

Por último, Sánchez ha pedido "más inversión para los barrios, que están abandonados, muchos de ellos carentes de infraestructuras básicas y con falta de arbolado y zonas verdes".

En concreto, la moción del PSOE pide al equipo de gobierno "que se garantice la ejecución de las inversiones presupuestadas, haciendo hincapié en los entes inversores, como el Instituto Municipal de la Vivienda y la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Además, el texto solicita al Ayuntamiento "que los presupuestos municipales para 2025 sean reales y con un aumento considerable en las políticas sociales e inversoras para acabar con las desigualdades sociales existentes en nuestra ciudad".