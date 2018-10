El PSOE destaca que el número de becarios en la UMA superará por primera vez los 13.000 el próximo curso

Publicado 20/08/2018 16:04:52 CET

FRIGILIANA (MÁLAGA), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha destacado este lunes que el número de becarios en la Universidad de Málaga (UMA) superará por primera vez los 13.000 el próximo curso.

Así lo ha señalado Heredia que ha visitado el municipio malagueño de Frigiliana junto con el alcalde, Alejandro Herrero, y ha valorado la convocatoria de becas para el próximo curso que se publicó la pasada semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Heredia ha señalado que ya se puede solicitar la Beca General del Ministerio para cursar estudios universitarios, donde se incluyen como novedades la reducción de 5,5 a cinco la nota media para obtener beca, lo que supondrá que haya, según cálculos del Gobierno, en torno a unos 10.000 beneficiarios en el curso 2018-2019.

En este sentido, el diputado socialista ha afirmado que en el curso 2017-18 el número de becarios en la Universidad de Málaga "fue de 12.667, pero con la bajada de la nota para obtener beca de 5,5 a 5, habrá en torno a 500 becarios más, con lo cuál se superarán por primera vez los 13.000 alumnos con beca".

También ha hecho hincapié en que otra novedad en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado es que se subirá la cuantía de las becas para las familias con menos ingresos, concretamente la cuantía fija de las rentas más bajas se pasara de 1.500 euros a 1.600; además de que a ello "se añade un tratamiento preferente para las víctimas de violencia de género y para su hijos".

Por último, ha dicho, "también se premiará el esfuerzo, puesto que los alumnos que haya obtenido una nota igual o superior a ocho recibirán entre 50 y 125 euros más de beca, dependiendo de dicha nota".

El diputado ha afirmado que "los socialistas creemos y defendemos la igualdad de oportunidades en educación y que la becas tienen que ser un derecho y no un privilegio, como pretendía el PP".

Es más, Heredia ha considerado que "el PP se aprovechó de la crisis para recortar en educación y en becas, expulsando a miles de estudiantes de la universidad. Más de 120.000 alumnos en nuestro país y unos 3.600 en la Universidad de Málaga fueron expulsados, pero no le preocupó, porque no eran sus hijos. Sus hijos no necesitan becas para poder estudiar".

"Los socialistas defendemos que el hijo de un trabajador precario pueda estudiar en igualdad de oportunidades que los hijos de las familias de rentas altas", ha insistido, al tiempo que ha dicho que es "intolerable que el anterior Gobierno del PP recortase en 330 euros las becas en la UMA, pasando de 3.417 euros en el curso 2012-13 a 3.147 en el curso 2016-17".

A juicio de Heredia, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde, Francisco de la Torre, "debería explicar por qué se ha recortado en 330 euros las becas universitarias en la Universidad de Málaga, lo que ha supuesto un claro perjuicio para miles de estudiantes y machacar a sus familias".

"La derecha, PP y Ciudadanos, Ciudadanos y PP siempre ha dicho que sobran estudiantes en la universidad, aunque cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, están pensando en los de los trabajadores", ha criticado, preguntándose si "hay otra forma diferente de hacer política", y afirmando que "lo estamos demostrando en comunidades como Andalucía, donde las matrículas universitarias son prácticamente gratuitas para todos aquellos que aprueban en primera convocatoria".

Por otro lado, ha señalado que Andalucía es la región española donde estudiar "es más asequible". "En Cataluña, los créditos universitarios han subido el triple y Madrid y Castilla y León el doble. Bendodo y De la Torre debería explicar si están por subir las matrículas universitarias como hace su partido en Madrid o Castilla y León o hacen los independentistas catalanes o está con las políticas de Susana Díaz donde las matrículas son prácticamente gratuitas", ha señalado.

Por último, Heredia ha destacado que el próximo curso, la bonificación de matrícula se extiende a alumnos de la UNED, y también a las enseñanzas artísticas superiores de Música, Danza y Diseño. "Sin educación no hay futuro, por ello apostamos por la educación y por los jóvenes para que nuestro país y Andalucía tengan futuro", ha concluido.