El PSOE exige un plan de movilidad en el Botánico para "frenar colapso de tráfico" por el reclamo del espectáculo

El grupo municipal socialista ha recriminado al Ayuntamiento de Málaga la "falta de un plan de movilidad para evitar atascos kilométricos" de camino al Jardín Botánico de la Concepción cada fin de semana con el reclamo del espectáculo audiovisual programado para estas fechas navideñas.

Así lo han manifestado los concejales Rosa del Mar Rodríguez, responsable del distrito de Ciudad Jardín por el PSOE, y Jorge Quero, responsable de Movilidad en el grupo socialista, quienes han advertido de que también "hay familias que andan un kilómetro por la carretera de Camino de Casabermeja, poniendo a los niños en peligro por una vía sin iluminación ni arcén por la falta de aparcamiento".

Hace semanas, el PSOE volvió a criticar un espectáculo de luces y sonido que consideran un "atentado contra la fauna y la flora del Jardín Botánico e Histórico de la Concepción. Ahora, "la falta de un plan de movilidad vuelve a repetir lo que ya ocurrió el año pasado", ha insistido Jorge Quero, que lamenta que "este equipo de gobierno no aprende de sus errores".

De hecho, "han vuelto los atascos kilométricos en el distrito de Ciudad Jardín para acceder los fines de semana al Botánico", donde sólo hay una bolsa de aparcamiento con 100 plazas para vehículos mientras que cada media hora hay un pase que ronda las 500 personas. "Parece que nadie en el PP ha hecho las cuentas", ha expresado el edil.

Rosa del Mar Rodríguez ha puesto el acento en la inseguridad de "centenares de niños que andan por la carretera con sus padres. Falta iluminación en el tramo alto de Camino de Casabermeja, para llegar al Botánico. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento no haya previsto alternativas al coche para acudir a un espectáculo con tanto reclamo? El autobús claramente es insuficiente", mientras que la empresa Proactiv, que gestiona el espectáculo, ha asegurado que se superará la venta de entradas del pasado año, que rondó las 100.000, hasta el 8 de enero.

"Además, la acera no permite el desplazamiento de personas con movilidad reducida, obligadas a circular por la vía con el peligro de atropello que existe, porque es un espectáculo nocturno", ha recordado Quero. "Las personas con diversidad funcional son especialmente vulnerables en esta vía si optan por no ir en coche. No hay una línea de transporte público eficaz para satisfacer tanta demanda y lo que se consigue con esta falta de previsión son las colas kilométricas de coches", ha recriminado.

Con ello, ha afeado que "el equipo de gobierno vuelve a demostrar que en cuestión de movilidad, tienen una mentalidad del siglo pasado. Han generado un caos de tráfico porque no saben gestionar la movilidad en Málaga", se ha lamentado el socialista.

Por su parte, Rodríguez ha hablado con residentes en el entorno del Jardín de la Concepción. "Nos han enviado vídeos y fotos en que se muestra a niños y personas mayores andando literalmente por la carretera por la noche. Como tienen que aparcar el coche lejos, porque no hay posibilidad de hacerlo cerca, deben andar casi un kilómetro a oscuras y por una acera estrecha".

Otros damnificados por esta "mala gestión" son los vecinos de la zona. "Les aparcan en la puerta de sus casas y obstruyen caminos de acceso a viviendas por los que no pueden pasar camiones de bomberos o ambulancias, por ejemplo, en situación de emergencia", ha alertado.

La inauguración del espectáculo de luces y sonido ya fue "noticia en medios de comunicación y en redes sociales el año pasado por el caos producido ante la nefasta organización, que provocó grandes caravanas de vehículos por la falta de previsión para contar con aparcamientos en la zona. Este año vamos por el mismo camino", ha zanjado Jorge Quero, que insiste en la solución: "aparcamientos disuasorios en los alrededores comunicados con lanzaderas de transporte público".