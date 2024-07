El PSOE lamenta que el alcalde "vea normal que los malagueños sean expulsados por la especulación inmobiliaria"

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha lamentado que el alcalde, Francisco de la Torre, "vea como algo normal que los malagueños sean expulsados de su ciudad por la especulación inmobiliaria", ya que la "falta" de oferta de vivienda "asequible" en alquiler y compra, y los precios que "están por las nubes" obliga "a miles de malagueños a hacer la maleta mientras que se muestra indolente e insensible".

Pérez ha reaccionado a declaraciones proferidas por el regidor, quien, según el socialista, ha manifestado "que no es un drama abandonar tu ciudad rumbo a otro municipio". "Yo le pido que se ponga en la piel de estas familias que trabajan en la ciudad, que llevan toda la vida en su barrio y que ahora no pueden pagar más de mil euros por un alquiler", ha continuado el edil.

Al respecto, ha insistido en la necesidad de "declarar la ciudad zona tensionada para paliar el aumento de los precios del alquiler" al ser la capital la que más crece en este concepto mientras anualmente se van miles de malagueños por no poder hacer frente a una vivienda en la ciudad, según ha criticado la formación en un comunicado.

Esto conlleva que "casi 37.000 malagueños se hayan ido ya en sólo cinco años", ha afirmado Pérez manejando "datos del propio Ayuntamiento", concretamente del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que con información del Padrón Municipal "muestra" cómo desde 2015 hasta 2020 marcharon un total de 36.687 personas, a razón de 17.196 hombres y 18.432 mujeres.

"Paco de la Torre quiere una Málaga para invertir, no para vivir, sino para subsistir. Y esto trae consecuencias. A los socialistas nos duelen los malagueños y no parece que sea así para De la Torre cuando escuchamos la frialdad y la claridad de sus palabras", ha expresado el edil en referencia a declaraciones del alcalde en las que afirmaba: "No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa".

Para Pérez, esto indica que el regidor "vive indolente en otra galaxia, que no tiene en cuenta que el pasado 29 de junio más de 20.000 personas se lanzaron a la calle para exigir que se pueda tener un proyecto de vida en su ciudad, que no quiere una Málaga de la especulación y sí de la conciliación".

Ha insistido en que "irte de tu ciudad donde has nacido, donde viven tus seres queridos, donde quieres que vivan tus hijos e hijos, es robarle los sueños y esperanzas a los malagueños y a las malagueñas". Porque la mayoría de las personas que se marchan de la capital "son parejas jóvenes con hijos pequeños, el futuro de Málaga". De hecho, sólo en el año 2021 unas 1.007 personas que migraron de la ciudad contaban entre 30 y 34 años; 1.266 tenían entre 35 y 39 años, mientras que los niños de cero a cuatro años que se marcharon junto a sus padres fueron 1.326, según el INE.

Sin embargo, "lo peor es que el alcalde sigue negando la realidad. No se puede comprar ni alquilar nada a precio asequible, mientras que el Ayuntamiento no hace nada por construir vivienda pública y protegida. Si Paco De la Torre no quiere cambiar este modelo especulativo que sufre la ciudad, la ciudad lo tendrá que cambiar a él", ha zanjado.