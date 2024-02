El PSOE lamenta el "empeño" del alcalde de Málaga de "arrasar" Pinares de San Antón y recuerda que está protegido

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha acusado este sábado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de "seguir en su empeño de arrasar el pinar de Pinares de San Antón a costa de la especulación urbanística". La nueva promoción de 285 chalés de lujo prevista en el entorno de El Lagarillo supone "un atentado medioambiental, una agresión al concepto de sostenibilidad que luego algunos lucen en la solapa".

"Tenemos que tener en cuenta que este entorno está protegido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde se dice que los movimientos de tierra tienen que ser mínimos, que la vegetación y la arboleda tiene que preservarse. Y esta iniciativa no sigue esos preceptos, estamos siguiendo un camino equivocado", ha criticado el concejal socialista Mariano Ruiz en una nota de prensa.

Ruiz ha advertido de que este proyecto tiene "importantes condicionantes" sobre los que los socialistas ya "hemos advertido en otras ocasiones". "Hay que proteger el Arroyo de San Antón, que ya ha provocado problemas en diferentes episodios meteorológicos adversos. Este entorno sufre de problemas de saneamiento y también de consumo de agua, además de que es necesario respetar este entorno vegetal. El pinar es una zona única de la ciudad y, como tal, tiene que estar protegida y no debe ser parte del juego especulativo al que sigue llevándonos este equipo de gobierno del Partido Popular", ha argumentado.

En este sentido, el responsable de Urbanismo y del distrito Este en el grupo socialista ha explicado que "Málaga debe crecer y crear más parque de vivienda", pero ésta "no es la mejor zona ni el coste medioambiental asociado admisible". El proyecto de Urbanismo junto a Pinares de San Antón consta de 285 viviendas unifamiliares, chalés de lujo, cada uno de ellos con tres plazas de garaje. Para Ruiz, este modelo de construcción "no va a dar respuesta al drama habitacional que se vive en la ciudad", porque "no la van a poder aprovechar los malagueños de a pie. Va a ser una promoción de viviendas para los poderosos y los ricos".

Desde la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón, su presidente, Ignacio de Torres, han advertido del "caos de tráfico" que va a provocar esta nueva urbanización, al no contar con las infraestructuras adecuadas. "Si se hace esa urbanización tal y como han dicho, se duplica el número de vecinos y todas las salidas, que ya se encuentran bastante colapsadas, quedarán muy incómodas y generarán graves problemas de acceso". De Torres ha añadido que "estamos de acuerdo en que Málaga tiene que crecer, pero con las infraestructuras adecuadas para el crecimiento que se prevé, no de esta forma. Es decir, usando una infraestructura como esta que tiene 50 o 60 años sin ninguna mejora y ahora encima con el doble de población".

El socialista Mariano Ruiz ha señalado que éstas serán las consecuencias de "las ansias ladrillescas y especuladoras del alcalde, que sólo se dirigen a ir mermando los Montes de Málaga y saltar la autovía". Por ello, "instamos a las administraciones a que pongan pie en pared y eviten que se arrase el Monte San Antón, únicamente para plagarlo de cemento bajo los intereses de una minoría", ha concluido.