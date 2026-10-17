PSOE de Málaga critica que De la Torre "levante un agujero de 13.000 euros 'por decretazo' en las obras de Pedregalejo"

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha alertado sobre el 'modus operandi' del Partido Popular en la gestión municipal, tras efectuar "el uso sistemático de levantamientos de reparos para saltarse los controles de legalidad". - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha alertado sobre el 'modus operandi' del Partido Popular en la gestión municipal, tras efectuar "el uso sistemático de levantamientos de reparos para saltarse los controles de legalidad y aprobar sobrecostes sin transparencia".

Así lo ha criticado el portavoz socialista en el Consistorio, Mariano Ruiz Araujo, junto a la responsable de Economía en el grupo municipal del PSOE, Lorena Doña, después del último episodio que afecta a las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, donde el alcalde, Francisco de la Torre, ha aprobado "por un decretazo un sobrecoste de 857.141 euros", un 14,97% extra, "ignorando los informes suspensivos y desfavorables de los máximos órganos fiscalizadores del Consistorio", en referencia a la Asesoría Jurídica e Intervención.

Ruiz Araujo ha explicado que "el centro del escándalo radica en las graves deficiencias de legalidad y la falta de transparencia económica en la modificación del proyecto". Los socialistas apuntan a que, según consta en el expediente, la Intervención General emitió el 28 de agosto de 2026 una fiscalización con estado desfavorable, que es un reparo suspensivo, "lo que en la práctica prohíbe continuar con el trámite de pago".

Y precisamente el motivo de este "bloqueo técnico", en palabras del portavoz del PSOE, es "un agujero negro" económico detectado por el interventor, que es "una modificación fantasma, que no aparece por ningún lado, de más de 130.430 euros", ha advertido Mariano Ruiz Araujo. Este montante se relaciona concretamente con el capítulo 4, según el informe de reparo, que es el de Firmes y Pavimentación.

Ruiz Araujo ha explicado que Intervención del Ayuntamiento señala que "no consta justificación de a qué se destina este dinero en el proyecto modificado" e, incluso, advierte de la existencia de un informe posterior de la dirección de obra que intenta blanquear la situación alegando "causas que no están recogidas en el proyecto modificado".

Según el PSOE, este "varapalo" se suma al informe desfavorable emitido el 30 de julio por la Asesoría Jurídica, que advirtió de que no se justificaba legalmente la necesidad de este sobrecoste, el de los 857.000 euros, "ni por qué estos trabajos no se previeron en el contrato inicial de 2025", ha dicho el edil.

"DECRETAZO PARA TAPAR LA OPACIDAD"

"Lejos de paralizar el expediente y exigir responsabilidades por un dinero que no está justificado, el equipo de gobierno activó su habitual modus operandi ante las ilegalidades detectadas por la Intervención", ha señalado por su parte la responsable de Economía en el grupo municipal del PSOE, la concejala Lorena Doña.

La socialista ha explicado que "en apenas 48 horas se fabricaron unos escritos para alegar supuestas circunstancias excepcionales que sirvieron de excusa para que el alcalde firmara un decretazo el 19 de septiembre levantando el reparo suspensivo". Así, Doña critica "la vía rápida del PP para desviar dinero público de un lado para otro", y "utilizando las puertas traseras para esquivar la fiscalización de la oposición".

"El uso del levantamiento de reparos debería ser una excepción extrema, pero con el PP en el Ayuntamiento de Málaga se ha convertido en la norma para blanquear chapuzas administrativas", ha denunciado la edil del PSOE, que lamenta que en Málaga "se gobierne a golpe de decreto porque su gestión ordinaria está agotada y plagada de irregularidades. Que la Asesoría Jurídica y la Intervención te digan que no justificas por qué te vas a gastar casi un millón de euros extra es un escándalo".

Además, Doña ha señalado a De la Torre como "cómplice y encubridor de esta opacidad", puesto que "lejos de exigir la dimisión o responsabilidades a la Gerencia de Urbanismo por presentar un documento viciado con lagunas económicas, el alcalde coge el bolígrafo y firma un decretazo para saltarse a la Intervención. ¿Cuántos levantamientos de reparos lleva firmados el alcalde este año?", se ha preguntado Lorena Doña, que ha avanzado que "vamos a seguir preguntando dónde han ido a parar esos 130.434 euros del dinero de los malagueños y malagueñas. No somos un cajero automático".