PSOE de Málaga pide a Junta su compromiso con la comarca de Antequera "incluyendo proyectos con nombre y apellido"

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del gabinete parlamentario del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido este viernes al gobierno de la Junta de Andalucía que demuestre su compromiso real con la comarca de Antequera "incluyendo proyectos con nombre y apellidos en los presupuestos de la Junta que ahora no están", ha expresado.

Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por el diputado provincial Manuel Lara, por la portavoz socialista en la ELA de Bobadilla, Laura Cano, y por el secretario de Dinamización de Agrupaciones del partido, Cristóbal Fernández, ha reivindicado actuaciones clave.

En este sentido se ha referido a la construcción de vivienda pública y rehabilitación, la mejora de la accesibilidad y medidas de protección en las rutas de uso público del Torcal, el desdoblamiento de la A-384 desde la A92 hasta Campillos y todo el trazado de Puerto Seco o la construcción de vías de servicio en la A-7281 desde la nueva estación AVE de Alta Velocidad hasta el puente de Lucena.

También ha añadido la construcción de rotonda y vías de servicio en la A-343 desde la rotonda del puente ferroviario hasta la A-92, el acondicionamiento de la vía de servicio de la A-92 desde la A-7281 hasta la ITV y puente de acceso al centro logístico de Cartaojal, un nuevo acceso al centro logístico de Cartaojal desde la A-92 o la mejora del trazado de la A-7075 hasta Villanueva de la Concepción.

En cuanto a inversiones sanitarias, ha pedido la ejecución del centro de salud de Campillo Bajo así como la implantación del 061 para toda la comarca con base en el Hospital de Antequera; y en cuanto a educación, propone la ampliación, el comedor y la adaptación climática del CEIP Romero Robledo y la reforma y ampliación en Los Colegiales.

También ha hecho alusión a la política de aguas y depuración, y ha pedido el proyecto de la ampliación de la depuradora de Antequera dotándolo del ciclo de terciario y de las depuradoras en los anejos, así como la actuación y limpieza y acondicionamiento del cauce de los arroyos y ríos Alcázar, La Villa, La Adelfa, Villa Alta y del río Guadalhorce "para evitar que, con las lluvias, puede haber inundaciones o problemas en dichos cauces", ha explicado.

"Son actuaciones que entendemos que deben figurar en los presupuestos de forma específica que no están en las cuentas de 2024 que han sido incluidas desde el PSOE para que se aprueben y acepten", ha concluido.

En este sentido, Manuel Lara ha calificado de "inaceptables para la comarca y para la gestión de los servicios públicos" los presupuestos de la Junta para 2024, "son una auténtica chapuza a pesar de haber recibido 3.200 millones de euros más del gobierno de España y de los fondos europeos", ha lamentado.

"Por eso pedimos a todos los compañeros, alcaldesas y alcaldes de nuestra comarca que se rebelen contra estos presupuestos injustos, que se rebelen y que defiendan a todos los vecinos y vecinas de nuestra comarca, estamos a tiempo y hay posibilidad", ha enfatizado.

"Vamos a seguir exigiendo que se incluyan proyectos como la ampliación de la EDAR existente y construcción de la nueva EDAR en Salinas, Huerta del Río y Estación de Archidona, la construcción y adaptación de un módulo infantil en el CEIP Virgen de Gracia, en Archidona, la construcción de gimnasio y arreglo de la cubierta del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Barahona de Soto, o la construcción de viviendas en terreno público municipales", ha dicho.

"Además, vamos a pedir la construcción de un nuevo colegio en esta localidad para unificar en un solo edificio todas esas clases, una solución definitiva a la problemática existente en la vivienda del barrio Los Espartales o en la calle La Bisbal, o, cómo no, lo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, la construcción de un nuevo centro de salud en Cuevas de San Marcos", ha añadido.

Además, el PSOE solicitará el desdoblamiento de la A-777 y la mejora de los accesos tanto por Cuevas Bajas como por Encina de Reales. "En Villanueva de Algaidas hemos incluido la sustitución de la cubierta y eliminación de la barrera arquitectónica del CEIP Miguel Barcal; en Villanueva de Tapia un nuevo centro médico digno para todos los vecinos y vecinas; en Villanueva del Trabuco el nuevo trazado de la A-7202 que une el municipio con Archidona así como la mejora del pavimento de la A-7300", ha afirmado.

Lara también ha pedido la mejora del horario de todos los autobuses que conectan Antequera y Málaga con dichos municipios. "En nuestra comarca se necesita hoy más que nunca una fuerte inversión en nuestros centros de salud y educativos, en los servicios que se prestan, para alcanzar el pleno desarrollo de la misma y luchar contra la despoblación", ha concluido.

De igual forma, Laura Cano ha pedido para la ELA de Bobadilla la evacuación del agua que viene desde la infraestructura del AVE y el puerto seco hacia Bobadilla Estación, "es una zona que se inunda, por eso pediremos que todas esas aguas se evacuen al río Guadalhorce", ha manifestado.

Por su parte, Cristóbal Fernández ha lamentado que, para Moreno Juanma Moreno, "la comarca de Antequera interese tanto en el presupuesto de la Junta como Bendodo en el PP nacional, es decir, nada", ha expresado, al tiempo que ha criticado que el gobierno de la Junta sigue sin cumplir con los ayuntamientos a través de la Patrica o con el porcentaje de ejecución de las inversiones en presupuestos anteriores, cuya media fue del 15% al cierre del ejercicio. "Por lo tanto, no solamente hacen malos presupuestos que no contemplan todas las necesidades, sino que además no son capaces de gestionar adecuadamente el dinero público y de atender las necesidades que hay en cada municipio",

"Por ejemplo, en materia de agua y depuración, en la zona centro y la zona de Guadalteba, contemplamos enmiendas para la construcción de nueva EDAR en Mollina y en Sierra de Yegua, así como la reforma de la EDAR existente en Villanueva de la Concepción y en Fuente de Piedra y la construcción de un nuevo sondeo de agua que siga garantizando el abastecimiento domiciliario de agua potable en la localidad", ha detallado.

"En materia de sanidad, en Fuente Piedra, solicitamos la ampliación de profesionales y de la cartera de servicios, una vez que el ayuntamiento, con medios propios, ha llevado a cabo la ampliación del consultorio médico del pueblo así como la dotación de una ambulancia más para el centro de salud de la zona básica de Mollina y la ampliación del consultorio médico tanto de Sierra de Yegua como de Villanueva de la Concepción y de Cuevas del Becerro", ha dicho.

"En materia de educación, solicitamos igualmente la bioclimatización del Colegio Público de Campillos, la mejora en el salón de acto y el comedor del Colegio de Sierra de Yeguas, la bioclimatización y otras mejoras del CEIP Óscuba de Villanueva de la Concepción, la construcción de una nueva escuela infantil en Cañete la Real y la cubrición de la pista polideportiva del colegio en Fuente de Piedra", ha añadido.

"De igual forma, para los institutos, hemos solicitado o hemos incluido enmiendas para la bioclimatización del IES Manuel Romero de Villanueva de la Concepción, y la construcción de un IES o, como mínimo, la ampliación del colegio para que se pueda dar tercero y cuarto de la ESO, en Fuente Piedra", ha manifestado.

"En materia de vivienda pública, hemos incluido igualmente la construcción de vivienda de VPO en Villanueva de la Concepción y la adaptación del PGOU a la nueva LISTA. Y para finalizar, y en materia de carretera, hemos solicitado o incluido enmiendas para el arreglo del camino de Antequera, desde Sierra de Yeguas hasta la conexión con la colonia de Santa Ana y la estación de AVE, así como, en Cañete la Real, el arreglo de la A-384 para favorecer la conexión de este municipio con los pueblos colindantes", ha concluido.