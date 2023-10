El PSOE pide al Ayuntamiento de Málaga triplicar el presupuesto del Centro de Protección Animal para 2024

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno local "arrancar cuanto antes las obras de ampliación del Centro de Protección Animal Municipal" porque, según afirman desde varias organizaciones animalistas como Perros Málaga "se siguen sacrificando perros y gatos jóvenes y con posibilidad de adopción por la falta de espacio en las instalaciones".

Esto ocurre "pese a que el Ayuntamiento vende que Málaga se ha convertido en ciudad de sacrificio cero desde 2021", ha afirmado el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien ha exigido al consistorio "que se triplique en el Presupuesto Municipal de 2024 la partida para el Centro de Protección Animal Municipal", que actualmente ronda los 700.000 euros.

"Si queremos hacer de Málaga una ciudad de sacrificio cero real, que acoge a los animales con respeto y dignidad, debemos ampliar la plantilla de trabajadores en el centro municipal, porque a día de hoy la realidad es que muchas tardes ni siquiera hay veterinario y los chelines no se limpian todos los días", obligando a los animales a convivir con sus excrementos "muchas horas".

Así, el socialista ha criticado que "la realidad en el Centro de Protección Animal es que muchos animales entran sanos y terminan muriendo enfermos porque la situación en los chelines no es la mejor", ha manifestado junto a la viceportavoz del grupo, Begoña Medina; el concejal socialista Salvador Trujillo y una veintena de representantes de asociaciones animalistas que se han dado cita este sábado en el Parque de Huelin, en el distrito de Carretera de Cádiz.

"Vemos que varios perros conviven en el mismo chelín porque no hay espacio suficiente. Están sucios, se limpian a manguerazos y cuando las familias van los fines de semana a adoptar a un animal, se encuentran con que las puertas están cerradas", caso del domingo, ha alertado Pérez.

Para "tomar el pulso a quienes mejor conocen a los animales, que son los voluntarios y voluntarias de nuestra ciudad", el grupo socialista exige ya "la creación del Consejo de Protección y Defensa Animal", una propuesta de la moción que los socialistas llevaron a comisión hace escasamente una semana "pero que el PP votó en contra. No cree en el bienestar animal", ha zanjado.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha manifestado por su parte que "perros y gatos que llegan al Centro de Protección Animal Municipal lo hacen con profunda tristeza, porque están abandonados, pese a que el Ayuntamiento presume de garantizar su bienestar y del sacrificio cero. Pero esto es mentira. Málaga no protege a los animales desde su ayuntamiento".

Medina visitó las instalaciones por sorpresa hace dos semanas para dar cuenta de que "las gateras son microondas, porque son espacios reducidos donde los gatos pasan frío y duerme sobre sus excrementos, puesto que no se limpian".

Además, "el Partido Popular, con el alcalde Paco de la Torre a la cabeza, demuestra tener una gran insensibilidad porque no hay recursos suficientes en estas instalaciones para limpiar adecuadamente, no han movido un dedo desde hace años para ampliar las instalaciones". "Lo único que han hecho es cambiarle el nombre el centro, dejando de llamarse Zoosanitario".

La socialista ha reclamado también "la vuelta de los voluntarios de Perros de Málaga por su impagable labor en el acompañamiento y cuidados de los animales", después de que se vetara por un incidente ocurrido el pasado 10 de agosto.

Así, Medina ha pedido al Ayuntamiento que destine los recursos necesarios para ampliar el personal, para incrementar los horarios de apertura en festivos y fin de semana para aumentar la posibilidad de adopción. De esta manera, Medina ha defendido la creación del Consejo Municipal para la Defensa y Protección de los Animales "como un órgano de participación social a través del cual podemos alcanzar mejoras en el bienestar de los animales abandonados".

VOLUNTARIOS

Durante la rueda de prensa en el Parque de Huelin han tomado la palabra voluntarias de organizaciones animalistas, Miriam Sierra e Inmaculada Covaleda. La primera, que también intervino durante la comisión de Sostenibilidad Ambiental el pasado lunes, ha mostrado imágenes que demuestran el sacrificio de animales en el Centro de Protección Animal Municipal "y cómo entran animales sanos para salir muertos o con graves problemas sanitarios".

Sierra ha lamentado que "las instalaciones son las mismas que desde hace años, no hay lugar para reubicar a perros y gatos y el sacrificio es recurrente". Ha recordado que "las docenas de voluntarios somos herramientas para el realojo de los animales en residencias y en hogares y se cuentan a cientos los perros y gatos que encuentran una familia gracias a nosotros. Por eso, no entendemos que el Ayuntamiento nos cierre la puerta. Queremos ahorrarles a los animales el infierno de estar en ese centro, donde no hay bienestar en absoluto".

Esta voluntaria ha recriminado a la responsable del área, Penélope Gómez, "por sus mentiras durante la comisión, cuando dijo que en el centro se ha bajado la ratio de animales muertos, cuando lo cierto es que sobreviven los animales que sacamos nosotros para llevarlos a las clínicas. Los perros y gatos fallecidos o sacrificados se cuentan por más de cien, no los 64 que dijo Penélope hace unos días, porque ni siquiera hay veterinario por las tardes".

Inmaculada Covaleda ha manifestado que "los gatos son los grandes olvidados en este centro municipal, porque se apilan en jaulas donde apenas pueden estirar las patas y duermen sobre una chapa fría. Prefieren estar en la arena, más caliente, aunque lo hagan por encima de sus excrementos". Además, esta voluntaria afirma que "la alimentación es inapropiada, porque se les da pienso grueso, que no es apto para los cachorros más jóvenes ni los mayores".

"Tampoco tienen empapadores en las gateras, contraen allí toda clase de enfermedades y no hay suficientes chelines por la falta de espacio, por lo que se agolpan varios perros en el mismo espacio", que terminan peleándose y dando como resultado la muerte de algunos, ha lamentado.