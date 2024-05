El PSOE pide "más seriedad" al alcalde con el auditorio de Málaga y que "deje de vender humo al respecto"

MÁLAGA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido "más seriedad" al alcalde, Francisco de la Torre, con el auditorio y que "deje de vender humo al respecto".

"De la Torre dijo ayer que había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Cultura para la construcción del futuro auditorio de la música. Horas más tarde el propio Ministerio de Cultura lo desmintió. Lo que hay es que el ministerio se ha comprometido a estudiar el proyecto, un proyecto que no está finalizado, no hay ningún acuerdo de cofinanciación", ha asegurado.

Pérez ha señalado, además, que "hay que preguntarle al alcalde si estuvo en esa reunión, si no se enteró de lo que hablaron. No se puede vender humo", ha dicho y ha reconocido que tuvo la oportunidad de hablar en el día de ayer con el alcalde "y no hay nada".

"Hay un acuerdo con el Ministerio para estudiar el proyecto, hay que ser más serio y, por tanto, no engañar a la ciudadanía", ha apuntado Pérez.

Así, Pérez ha dicho que "lo que nos tenemos que preguntar es si Paco De la Torre vive en una realidad paralela o se lo ha inventado". "Lo que me manifiesta a mí el alcalde es que llegaron a un acuerdo incluso de participación de porcentajes y el propio ministerio en un comunicado ha desmentido que se hablara de porcentajes, simplemente que iba a estudiar el proyecto, es lo único a lo que se ha comprometido el ministerio", ha concluido.