El PSOE pide medidas de calmado de tráfico y seguridad vial para acabar con la siniestralidad en Teatinos

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido al Ayuntamiento de Málaga la puesta en marcha de medidas de calmado de tráfico y seguridad vial para acabar con la siniestralidad en la barriada de Colonia Santa Inés, en el distrito de Teatinos.

El concejal socialista Jorge Quero ha advertido en un comunicado de que "el entorno de la calle Navarro Ledesma se ha convertido es un punto negro con un porcentaje de accidentabilidad muy alto, no hay apenas iluminación porque los árboles tapan las farolas y no existe ninguna medida de vigilancia para reducir la velocidad de los vehículos". "No es la primera vez que denunciamos este problema y los vecinos están hartos de que el alcalde haga oídos sordos", ha añadido.

Así lo ha señalado en un mes en el que se han producido dos accidentes graves, ha detallado, al tiempo que ha precisado que "el último se produjo en la noche del 23 de febrero en la calle adyacente Juan Francés Bosca, donde un vehículo volcó tras arrollar a tres coches estacionados, provocando tres heridos".

"Por desgracia, los accidentes en esta barriada son muy frecuentes. No podemos olvidar que estamos hablando de una zona vecinal, con viviendas muy próximas a la carretera y donde vive un colectivo de peatones vulnerable, personas mayores con movilidad reducida. El Ayuntamiento tiene que tomar medidas de forma urgente si no quiere que tengamos que lamentar una desgracia", ha indicado.

Por su parte, Manuela Castillo, residente en Navarro Ledesma, ha asegurado que tiene "miedo al cruzar la calle", porque un día vio "su vida en peligro" e incluso tuvo que agradecerle al conductor que no la atropellara: "Aquí corren mucho y no se paran". Además, el vehículo estacionado de su hijo sufrió daños dos semanas atrás por otro accidente.

"Venía un coche a gran velocidad y se montó en la acera de este paso de peatones, del impacto también subió a una furgoneta que había aparcada y al coche de mi hijo le metió la bola del remolque entera. Fue un porrazo seco que se escuchó en todo el barrio", ha explicado.

El concejal del PSOE ha añadido que "este riesgo de accidentes se incrementa para las personas con movilidad reducida", como es el caso de Nieves García, usuaria de silla de ruedas eléctrica: "Cuando salgo de mi casa veo la alta velocidad que cogen los vehículos en este tramo y el hecho de cruzar por el paso de peatones para mí es horrible, porque paso un miedo tremendo".

Por ello, Quero ha defendido "la necesidad de que existan medidas de calmado de tráfico", pero también que "los pasos de cebra estén debidamente iluminados y señalizados" para "preservar la seguridad vial y de los peatones".

"Los vecinos y vecinas de la Colonia Santa Inés tienen miedo. Por eso, volvemos a pedir al equipo de gobierno que se ponga manos a la obra y que se estudien estas medidas, además de las coercitivas de vigilancia, como el radar", ha concluido.