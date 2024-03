El PSOE pide "un plan de choque de limpieza y mantenimiento en los barrios para acabar con el abandono"

MÁLAGA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha pedido al equipo de gobierno local "un plan de choque de limpieza y de mantenimiento del mobiliario urbano" en Bailén-Miraflores, "un distrito abandonado por el Ayuntamiento a juzgar por lo que hoy hemos visto aquí".

Así lo ha expresado el portavoz socialista, Daniel Pérez, que hay varias zonas del distrito acompañado por vecinos "que han desistido de llamar al distrito, porque nadie les hace caso según nos comentan".

Pérez, junto con el concejal socialista Jorge Quero; la secretaria general del PSOE de Miraflores-Trinidad, Alicia Murillo, y militantes de la agrupación socialista del distrito, ha tomado nota "del mal estado" de los aledaños de la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles.

"De la Torre parece no conocer este entorno, porque no está en la agenda del Ayuntamiento", ha criticado Pérez en alusión al barrio de Miraflores. "La calle Miraclaveles tiene una degradación que no es de hace pocos días, de suciedad incrustada en las aceras, por lo que le pido al alcalde un plan de choque de limpieza para este barrio, en vez de esperar a que llueva", ha añadido.

De igual modo, ha lamentado que "los barrios de Málaga están sucios y eso es culpa de la mala gestión del Partido Popular en nuestra ciudad". También ha dicho que, "además de la falta de limpieza, desde hace semanas los vecinos de la zona han enviado imágenes al grupo socialista que muestran un mobiliario muy deteriorado".

"Vemos un distrito olvidado por el equipo de gobierno" al que la suciedad se suman barandillas rotas en plazas y parques infantiles, "aceras con más de tres décadas, señales verticales a punto de caerse, farolas con cables de electricidad a la vista y al alcance de niños pequeños", además de bancos "completamente destartalados", ha sumado el portavoz socialista a una lista de peticiones que, ha asegurado, llevará al salón de plenos.

Así, ha afirmado que "se va a escuchar la voz de la barriada. Esto no puede quedar así. Estas familias pagan sus impuestos como las mismas que residen en calle Larios".

Por su parte, Quero también ha insistido en el "problema de abandono que tiene el barrio de Miraflores". Para el edil socialista, "Bailén-Miraflores es el gran desconocido, entre los distritos de Málaga, para De la Torre".

"No atajan los graves problemas de saneamiento en Nueva Málaga", concretamente en la calle Magistrado Salvador Barberá. Asimismo, ha hecho hincapié en los "problemas de movilidad" que sufren los vecinos en este distrito, lo que "hace necesario un plan de aparcamientos y la falta de equipamiento social".

Ha explicado, asimismo, que en la plaza Monseñor Bocanegra "hay farolas con cables de electricidad al aire", por lo que el concejal socialista ha advertido sobre "el peligro de que los niños puedan tocarlos y que haya una desgracia".

Además, ha continuado, "frente a la Iglesia Nuestra Señor de los Ángeles "vemos las aceras muy dañadas, sin visos de que se hayan molestado en repararlas pese a las reclamaciones al distrito". Quero ha explicado que "hace unos días un muchacho metió el pie en un socavón en el acerado y tuvo que ir al hospital".

Por último, durante la atención a medios ha tomado la palabra Miguel Ramírez, vecino de Miraflores de los Ángeles, para criticar "la dejadez total" del barrio en cuanto a limpieza, aparcamiento y la conservación y mantenimiento de las arquetas, el acerado y el mobiliario urbano.