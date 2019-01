PSOE-A pregunta a Cs si está dispuesto a un acuerdo con Vox "para dejar desprotegidas a las mujeres de esta tierra"

Publicado 02/01/2019 14:34:26 CET

MÁLAGA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha preguntado este miércoles a Ciudadanos (Cs) si está dispuesto a eliminar los puntos de defensa de las políticas de igualdad de género acordados con el PP-A y "dejar desprotegidas a las mujeres de esta tierra" para formar un nuevo gobierno en Andalucía como ha pedido Vox.

Conejo se ha referido así en una rueda de prensa al anuncio que ha hecho Vox este miércoles de que no aceptará los acuerdos firmados, de cara a la configuración del nuevo Gobierno de Andalucía, entre PP-A y Cs relativos a las leyes de género y ha instado a ambas formaciones a suscribir cualquier acuerdo sobre esa materia con PSOE y Podemos.

Así, el socialista ha señalado el tuit del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, en el que ha anunciado esa petición y ha calificado esta situación como "un nuevo capítulo del pacto de la vergüenza".

Conejo ha asegurado que "desde el PSOE de Andalucía le preguntamos al señor Rivera y a la señora Arrimadas si están dispuestos a alcanzar un acuerdo con la extrema derecha en Andalucía para dejar desprotegidas a las mujeres de esta tierra".

"Ciudadanos tiene que tomar nota de estas exigencias. Si quieren un Gobierno con el PP tendrá que asumir los postulados de Vox, y sus condiciones van claramente en contra de los derechos de los andaluces. Hoy van en contra de los derechos de las mujeres, mañana pondrán como condición la devolución de la sanidad o la educación, y pasado mañana pedirán la eliminación de la autonomía", ha dicho.

Por ello ha preguntado a la formación naranja si están dispuestos a "eliminar ese punto con el PP que pondría claramente en entredicho todos los avances conseguidos durante todos estos años para luchar contra la violencia machista".

Conejo ha recordado que PP y Cs "intentan ocultar que necesitan el voto de la extrema derecha para cambiar el actual Gobierno en Andalucía". "Ciudadanos está trasladando un mensaje a la opinión pública de que no necesitan los votos de Vox, pero todo el mundo sabe que sin Vox, no suman. 47 diputados no son suficientes para gobernar", ha resaltado.

También se ha referido a las afirmaciones de la responsable de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que defiende que en Cs no pactarán acuerdos de gobierno con populistas, "entre los que se encuentra Vox, y sin embargo, en Andalucía, Ciudadanos ya ha pactado con Vox para conseguir la mesa del Parlamento", ha resaltado Conejo.

El socialista ha pedido a Ciudadanos "coherencia" ya que este partido ha defendido siempre que gobierne la fuerza más votada. "Aquí en Andalucía tienen esa opción. Aquí ha ganado el PSOE, ha ganado Susana Díaz. Ciudadanos por coherencia debería permitir que la lista más votada gobernara. Los andaluces el 2 de diciembre no le dijeron a Ciudadanos que pusieran el Gobierno de esta tierra en manos de la extrema derecha", ha asegurado.