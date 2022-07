PSOE rechaza la torre del puerto de Málaga y advierte que su construcción sería "un atentado patrimonial irreversible"

MÁLAGA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha manifestado este martes la oposición del grupo del PSOE al proyecto de la torre del puerto, el hotel rascacielos previsto en el dique de Levante, al considerar que "no es el mejor sitio para alzarlo" y que "no se han dado las circunstancias básicas para poder aprobarlo". "Su construcción supondría un atentado patrimonial irreversible", ha dicho, apuntando que "no estamos en contra del proyecto, sino de su ubicación".

Pérez ha agregado que "este no es el proyecto que Málaga necesita. Y por eso no podemos refrendarlo". "La sostenibilidad del conjunto, la incidencia negativa en la movilidad, el alto impacto en el skyline de la ciudad, el gran coste de mantenimiento y su viabilidad económica" son algunos de los argumentos del PSOE para el rechazo.

A esto añaden "la ocupación del espacio público que se suma a su rechazo social y la connotación que supondrá seguro tener que apagar nuestra Farola"; apuntando que todo esos "son problemas que dejan en evidencia la falta de solvencia del mismo", ha insistido.

"Podrá ser legal, como lo fue construir encima del teatro, como lo fue construir el Málaga Palacio tapando la Catedral de Málaga. Habrá legalidad para construir la torre del puerto, pero supondrá un atentado patrimonial irreversible", ha aseverado Pérez.

En primer lugar, ha dicho que "este proyecto no se ha reconciliado con la ciudadanía, que ha aumentado su rechazo como podemos ver a través de las redes sociales y también de datos estadísticos", al tiempo que ha lamentado que "no se ha tomado nota de nuestra petición de rebaja de altura y de basamento para adaptarse a la fachada portuaria".

Asimismo, ha señalado que el equipo de gobierno "no ha iniciado el proceso de escucha activa que le hemos pedido". "Pasados los años, y pese a nuestra insistencia, el equipo de gobierno no ha querido llevar a cabo ninguna de estas acciones, ni siquiera una consulta ciudadana que, bien podrían aprovechar en celebrar y preguntar también sobre qué hacer en el Astoria o en los terrenos de Repsol, algo que sí están haciendo ciudades de nuestro entorno como Alicante", ha dicho.

Para el socialista, "y para toda la ciudadanía, este proyecto genera dudas. Es un hecho objetivo. Y su rechazo social es creciente", ha defendido. "Se trata del modelo de ciudad, de la Málaga del futuro, porque este rascacielos condicionará el horizonte de nuestro litoral durante siglos y en esto no podemos permitir las ocurrencias de De la Torre" ha dicho.

El líder socialista ha calificado de "vergonzoso" lo que ocurrió este pasado lunes pocos minutos antes de que comenzara la comisión de Ordenación del Territorio donde se iba a votar el siguiente paso a la aprobación definitiva del hotel por parte del Ayuntamiento de Málaga. "Quitaron a última hora y con improvisaciones el punto del orden del día porque había dudas sobre la caducidad del informe ambiental de la Junta de Andalucía", ha recordado.

"Es una desfachatez y un bochorno para nuestro Ayuntamiento", ha considerado Pérez, quien ha apuntado que "el alcalde quería engañar incluso a su socia de gobierno, a Noelia Losada, obligando a Cs a comulgar con ruedas de molino, intentando que aprobaran un expediente que no reunía las condiciones legales para salir adelante. Esto es una auténtica vergüenza".

Por eso, ha dicho que la postura del PSOE "es clara y evidente, no hay dudas; es la defensa del patrimonio de nuestra ciudad. No estamos en contra del proyecto, sino de su ubicación". "Málaga ya está sufriendo demasiado impacto visual negativo en los últimos años, creo en el crecimiento en altura, pero de manera ordenada y fuera del centro histórico, como sucede en todas las grandes ciudades: Paris o Londres son ejemplos a seguir, no Benidorm", ha dicho.

El portavoz socialista ha citado informes de entidades de reconocido prestigio para advertir sobre el impacto que la torre del puerto tendrá en la ciudad de Málaga.

"Hoy, con la duda más que razonable de si su informe de medioambiente realmente está en vigor, le sumamos los informes de Icomos, de la propia Ciedes, más de 1.400 alegaciones y varias salvedades del Ministerio de Cultura, a lo que hay que añadir el aumento de edificabilidad hasta los 45.000 metros cuadrados, así como la defensa de los ciudadanos agrupados en la Plataforma Defendamos nuestro horizonte", ha señalado Pérez.