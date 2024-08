El PSOE reclama a la Junta que cumpla con la sanidad pública en Alhaurín el Grande (Málaga)

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha criticado junto al secretario general del partido en Alhaurín el Grande, Luis Guerrero, los compromisos pendientes en materia sanitaria de la Junta en esa localidad: la implantación de un segundo equipo médico de atención primaria y de un pediatra en el centro de salud; un segundo equipo médico de urgencias; una sala de rayos X para atender a una población superior a 25.000 habitantes; o la creación de un consultorio en Villafranco del Guadalhorce.

"Cuando gobernaba el PP en el Alhaurín el Grande no faltaban los gestos de Moreno Bonilla incluso para instalar el puesto de mando que gestionó el incendio que ocurrió en Mijas 2022, ahora tiene gestos con Mijas y no aquí solo porque gobierna su partido con la extrema derecha y encima para sacar rédito político a un desastre natural que asoló a toda la comarca", ha criticado Bernal.

"Le pedimos al gobierno de la Junta para Alhaurín el Grande la misma entrega que tiene con los municipios donde gobierna en la provincia, ha demostrado que no es un buen alhaurino no solo porque habla mal de este pueblo, sino porque no quiere con sus políticas cubrir las demandas que tienen sus vecinos", ha sentenciado.

Por ello, ha concluido advirtiendo de que el verdadero compromiso del también presidente del PP andaluz con el municipio "lo vamos a ver con su voto en el inicio del curso político en el que vamos a presentar una batería de reivindicaciones en el Parlamento para esta localidad, entre otras de la provincia".

Por su parte, Luis Guerrero ha destacado que en la reunión mantenida con Bernal, se han tratado los problemas que tiene la sanidad pública del municipio, "unas mejoras que se han reclamado cuando el PSOE gobernaba en la Junta y que ahora también lo seguimos haciendo", ha recordado.

"Cuando gobernamos los socialistas en el ejecutivo andaluz reforzamos el servicio de enfermería con el compromiso de traer un segundo equipo de urgencias, pero con el cambio producido en 2018 lo que hemos visto es que el PP solo quiere la privatización de la sanidad y la destrucción de nuestro estado del bienestar cuando el segundo equipo médico estaba en su programa electoral", ha añadido.

En este sentido, ha pedido dejar fuera de las instituciones "las políticas partidistas y revanchistas. Desde este Ayuntamiento hemos sido leales, prudentes, cautos y hasta elegantes en nuestra relación con el resto de administraciones independientemente del color político que tuvieran en nuestras reivindicaciones como puede ser la de mejorar el servicio de Correos, que depende del Gobierno central o con la Junta en el ámbito de sus competencias además de la sanidad como puede ser el bienestar social, la dependencia o la necesidad de un nuevo centro ocupacional", ha concluido.