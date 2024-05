PSOE registra convocatoria de pleno con comparecencia del alcalde de Málaga sobre presuntas irregularidades de Smassa

MÁLAGA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Málaga ha registrado este lunes la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para pedir la comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa) para abordar las presuntas irregularidades en la empresa.

La petición la firma el portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, quien, junto a todos los concejales del grupo socialista, ha asegurado que la intención es "llegar hasta el final en la investigación de las supuestas irregularidades de Smassa".

Al respecto, ha recordado que "la propia concejala de Movilidad, la señora Hernández, las reconoció en un pleno, señalándolas como irregularidades que se cometen por costumbre". "Nosotros pensamos que se han cometido delitos y por eso nos hemos personado en la causa en el Juzgado número 7, que investiga estas supuestas irregularidades", ha apuntado.

Sobre el pleno extraordinario, Pérez lo ha justificado en que quieren "conocer qué tiene que decir el alcalde de la ciudad, que es el máximo responsable del consejo de administración de la empresa municipal". "De la Torre tiene que dar la cara y explicar qué va a pasar con Díaz Guirado, gerente de Smassa, que está siendo muy cuestionado por la plantilla de la empresa pero también por la ciudadanía", ha dicho.

Pérez ha señalado que este es un paso más después de dar a conocer hace pocos días que un juzgado "se ha hecho cargo de la investigación sobre el posible amaño de contratos, falsedad documental y prevaricación" y tras personarse como acusación popular "para cerciorarnos que se tiene toda la información, defender los intereses de los malagueños e investigar el sobrecoste de hasta 12,5 millones en una obra que supuestamente era sencilla".

El socialista ha propuesto que hablen en sesión plenaria tanto De la Torre como Díaz Guirado y ha incidido en que "estamos hablando de un sobrecoste en la obra del aparcamiento Pío Baroja de más de cuatro millones de euros". "Esto hay que explicarlo muy bien, porque queremos saber cómo se ha permitido que se falsifique la firma de una funcionaria", en relación con los contratos de obras donde se recogen estos supuestos sobrecostes.

Ha recordado que este 'caso Smassa' "ya se ha cobrado la primera dimisión, la del jefe del departamento de Obras porque estampó su firma en documentos con supuestas irregularidades", como advirtió incluso un informe de la secretaria de Pleno, habilitada nacional. "Este técnico, que Díaz contrató a dedo para firmar lo que la funcionaria no quería firmar para no ir a la cárcel, no debe ser un cabeza de turco. Vamos a llegar hasta el final", ha agregado Pérez.

Así, ha insistido en conocer "cómo se llega a un 30% de sobrecoste en una obra que, en principio, parecía sencilla y rápida" y ha señalado al regidor de la ciudad "por sus mentiras a la ciudadanía y a los medios de comunicación"; "dijo que no tenía conocimiento sobre las supuestas irregularidades de Smassa, pero sabemos que tuvo conocimiento de que tanto la concejala de Movilidad como el gerente de la empresa testificaron en febrero y en marzo de este año ante la UDEF de la Policía Nacional".

Según el socialista, "al PP se le suman ya muchas investigaciones sobre su gestión del dinero público", punto en el que ha enumerado "el caso de mordidas del 10% en Promálaga; ahora tenemos que pagar otros dos millones por sentencia en el caso del Museo de las Gemas, mientras que ha convertido Urbanismo en un chiringuito, el Consorcio de la Orquesta Filarmónica ha sido sancionado por la Seguridad Social por hacer contratos de falsos autónomos a los músicos y un largo etcétera".

En su opinión, estos "nos dan a entender que en el Ayuntamiento las cosas se hacen mal por costumbre", por lo que ha pedido al alcalde "que dé la cara en este pleno extraordinario y que no se esconda tras su concejala de Movilidad".