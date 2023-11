El PSOE urge a "levantar el veto de entrada" de voluntarios al Centro de Protección Animal de Málaga “sin condiciones"

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "que se levante ya el veto de entrada al Centro de Protección Animal a los voluntarios" de asociaciones animalistas que llevaban a cabo el acompañamiento de perros y gatos "para garantizar su bienestar, velar por su salud y darles paseos" hasta que el pasado mes de agosto el área de Sostenibilidad Ambiental "decidió dar cerrojazo a la organización Perros de Málaga, después de que una voluntaria extrajera a un animal para que fuera operado de urgencia".

Medina ha señalado durante una concentración a las puertas del centro este sábado que el caso de Coco, un pequeño perro que murió en el hospital veterinario, "hizo saltar las alarmas sobre el lamentado estado de los chelines y gateras, y sobre la falta de espacio en este zoosanitario".

Así, Medina ha pedido que esa entrada a las instalaciones "se garantice sin condiciones", puesto que, "en palabras de las organizaciones, el área les ha pedido la firma de un documento de confidencialidad que les exige recibir el visto bueno a las imágenes tomadas por los voluntarios y voluntarias en su interior antes de publicarlas en las redes sociales".

Durante la concentración, Medina ha expresado que "una vez más el grupo socialista vuelve a alzar la voz para exigir al equipo de gobierno del PP más sensibilidad a la hora de gestionar el Centro de Protección Animal Municipal, porque estamos viendo que no se están produciendo cambios, pese a haber presentado iniciativas en la Comisión de Sostenibilidad".

Ha recordado que en esta comisión, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, "salieron adelante varios puntos de una moción del PSOE para realizar una auditoría de la gestión del Centro de Protección Animal Municipal de Málaga ante las necesidades de su ampliación".

"Si bien --ha dicho-- no vemos que se haya dado ningún paso adelante"; también "estudiar la apertura del Centro de Protección Animal Municipal de Málaga los sábados por la tarde, domingos y festivos para facilitar la adopción de los animales existentes en el centro, "pero tampoco vemos esfuerzos del equipo de gobierno en este sentido; además de establecer acuerdos para que los auxiliares de veterinaria puedan hacer prácticas en el Centro de Protección Animal Municipal de Málaga, y agilizar los trámites para que la ONG de Perros de Málaga puedan volver los voluntarios al Centro de Protección Animal Municipal.

Ha insistido en que "tampoco tenemos constancia de que se haya firmado ese convenio con Perros de Málaga para la entrada de sus voluntarios en el centro. Llevan ya tres meses sin poder entrar para pasear a los perros y también para hacer su función tan importante de realojo de los animales que allí se encuentran. Esto demuestra una gran falta de sensibilidad por parte del PP".

En este punto, ha incidido en que son unas instalaciones "que se han quedado muy pequeños y que no reúnen las condiciones de protección y bienestar de los animales que hay aquí". "Es mentira que haya sacrificio cero desde el año 2021, porque se da muerte a animales jóvenes, en edad de adopción y que entran sanos, tanto perros como gatos. Se sacrifican porque enferman ante la falta de cuidados y porque los chelines están saturados. Pero es que si no hay un horario flexible y suficiente para que las familias puedan venir, es difícil que haya adopciones", ha señalado Medina.

Por ello, ha insistido en "triplicar el presupuesto del Centro de Protección Animal Municipal para poner en marcha una mejor gestión, que los animales estén limpios y atendidos las 24 horas del día", ya que "se dan casos de que perros y gatos conviven días enteros, sobre todo los fines de semana, con sus propios excrementos".

De igual modo, ha criticado "que PP y Vox se opusieran a la creación de un consejo de participación para la defensa de los animales en el seno del Ayuntamiento de Málaga". "A petición de las organizaciones, propusimos en el pleno la creación del Consejo de Bienestar Animal, con representación de sus voluntarios y voluntarias. Porque son ellos quienes más se solidarizan con la situación de los animales. Son ellos y ellas quienes mejor comprenden las necesidades de los animales que se encuentran en este centro", ha agregado.

Por su parte, Miriam Sierra, portavoz de la organización sin ánimo de lucro Perros de Málaga, ha señalado que "debe mejorarse el alimento, porque no es el adecuado para cachorros y animales mayores; muchos de los animales mueren por dejadez y abandono, pese a que los trabajadores del centro no tienen la culpa. Falta personal, el mantenimiento de los chelines no es el adecuado porque se limpia a manguerazos en el mejor de los casos, perros y gatos pierden masa muscular porque no pueden moverse en jaulas tan pequeñas", "y conviven con sus excrementos durante días, además de que no se hace un seguimiento de los animales que han sido adoptados por las familias".

Por último, Sierra ha manifestado el "rechazo frontal de las organizaciones a las cláusulas impuestas por el Ayuntamiento" en ese contrato que "nos obligan a firmar si queremos que nuestros voluntarios y voluntarias entren de nuevo en el zoosanitario".