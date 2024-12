Rincón de la Victoria (Málaga) contará con 57,2 millones de euros de presupuesto en 2025

Salado destaca que con estas cuentas "este equipo de gobierno pone, como siempre, a las personas y sus necesidades por delante"

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) contará con un presupuesto para 2025 que alcanza los 57,2 millones de euros, "el mayor de la serie histórica del municipio", y que supone un crecimiento de 1,9 millones de euros y del 3,47% con respecto al ejercicio anterior.

Un presupuesto que recoge el incremento en partidas claves como servicios sociales, transporte, seguridad, movilidad ciudadana y deporte, según ha informado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al concejal de Hacienda, Antonio Fernández,

Salado ha presentado lo que será "la hoja de ruta del municipio" para el próximo ejercicio, en la que "este equipo de gobierno pone por delante a las personas, a los vecinos, y sus necesidades. Estaremos al lado de las personas más vulnerables, y mantendremos el camino iniciado hace ya siete años en los que vamos mejorando el día a día de los vecinos, pero también afrontando grandes proyectos que impulsen Rincón de la Victoria".

En cifras generales, Rincón de la Victoria contará con un presupuesto de 57.240.000 euros. El más alto de la serie histórica y que se ha visto incrementado en un 3,47% con respecto a 2024. (1,9 millones más). Será un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos. De igual forma, el consistorio contará con un presupuesto de 1.920.000 millones de euros para el APAL de Deportes, lo que supone un incremento del 8,11%, 135.000 euros más.

Salado, además, ha detallado que "afrontamos un año 2025 en el que ponemos a las personas en el centro, y ponderamos su bienestar y la mejora de su día a día. Incrementos partidas claves como Bienestar Social, con 453.820,76 euros más, Seguridad y Movilidad Ciudadana, con casi medio millón de euros más, Transporte Público Urbano, con 203.029 euros más o el Fomento del Empleo, que se incrementa un 37,43% más".

En este sentido, Salado ha incidido en "la importancia de dar respuesta a las demandas vecinales". "Damos respuesta no sólo a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables, sino también damos respuesta a las demandas de los vecinos. Impulsando el fomento de empleo, la seguridad y la movilidad ciudadana, pero especialmente el transporte público".

"No me equivoco si digo que son los mejores presupuestos que podemos tener en 2025 contando con todo el contexto, porque estamos hablando de unos presupuestos realistas, prudentes en materia de ingresos y coherentes en materia de gastos. Unos presupuestos con los que apostamos por mejorar los servicios de forma sensible, dando soluciones a las necesidades del municipio", ha asegurado Salado.

INVERSIONES

Las inversiones con fondos propios también crecen, alcanzando los 1.357.000 euros, un 7,76% más que en 2023. "Aunque este equipo de gobierno ha demostrado sobrada capacidad para incorporar fondos externos que incrementen la partida para inversiones. De hecho, la media de estos últimos años asciende a 7,4 millones de euros", ha afirmado el alcalde.

Salado ha explicado los principales proyectos en los que el Ayuntamiento irá invirtiendo la inversión de fondos propios: Parque Periurbano, mejoras en los cementerios municipales, alumbrado del paseo ecológico de Torre de Benagalbón, acerado entre Benagalbón y Calle La Loma, mejora en sistemas informáticos de la administración, movilidad y creación de aparcamientos en los bajos del Pabellón Rubén Ruzafa.

"Rincón de la Victoria ha protagonizado una espectacular transformación en los últimos años y lo hemos hecho gracias a que este equipo de gobierno ha demostrado una importante capacidad de incorporar fondos externos de Edusi, Next Generation o de la Diputación de Málaga, nuestra gran aliada", ha dicho.

Así, ha continuado, "pese a las dificultades, seguimos con nuestra hoja de ruta, que viene cargada también de grandes proyectos, como el Parque Periurbano, el parque de bomberos, o el nuevo pabellón cubierto de Torre de Benagalbón. Y todo ello, lo llevaremos a cabo reduciendo el IBI a los vecinos, aumentando el pago a proveedores y reduciendo la deuda municipal".

En este sentido, la reducción del tipo de IBI pasa del 0,73% al 0,68%, "entre otras cosas, para compensar como ya dijimos el basurazo del Gobierno central". "Nuestro objetivo es seguir reduciendo este tipo impositivo para beneficio de los vecinos. Y el camino marcado y recorrido nos da margen de confianza ante nuestros vecinos. Y es que desde 2017, cuando el tipo de IBI estaba al 0.92% hasta hoy, que lo dejaremos al 0,68%, la reducción es de 0,24%", ha relatado el alcalde.

En relación con la deuda municipal, Rincón de la Victoria "ha pasado de los 85 millones de 2016 a los 75 millones de euros en 2023, pese a haber asumido más de diez millones de euros en expropiaciones".

El alcalde de Rincón de la Victoria también ha destacado el incremento en los fondos abonados a proveedores, "pues si en 2022 fueron 22 millones, en este 2024 se ha alcanzado la cifra de 34 millones de euros".

"Nuestro compromiso es firme también con nuestros proveedores, la mayoría de ellos, empresarios de Rincón de la Victoria. Pagando en tiempo y forma generamos riqueza, impulsamos la economía del municipio, algo que ha sido marca registrada de este equipo de gobierno", ha concluido.

Finalmente, con el presupuesto de 2025, que se aprobará de forma inicial el próximo jueves 19 en el pleno ordinario, se dotan también hasta nueve plazas de empleo público.