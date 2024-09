Rincón de la Victoria (Málaga) presenta la primera ruta gamificada del municipio

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria cuenta desde este martes con su primera ruta gamificada bajo el nombre 'Descubre Rincón de la Victoria'; una iniciativa que permitirá conocer los recursos turísticos y la historia de los cuatro núcleos de población acompañados de tres personajes, como son Eric el suizo, Diana la romana y Miguel, un vecino de Benagalbón.

El alcalde de esta localidad, Francisco Salado, junto al concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha sido el encargado de presentar la iniciativa que tiene como objetivo "ampliar y dinamizar la oferta de productos turísticos del municipio, dando a conocer nuestro municipio y su historia de los cuatro núcleos".

Mediante una aplicación móvil gratuita habilitada tanto para Android, como para IOS, en cuatro idiomas: español, inglés, alemán y francés, se podrá acceder al juego.

El regidor ha explicado que "esta aplicación nos permitirá ofrecer una forma divertida de conocer nuestro municipio". "Rincón de la Victoria es un destino eminentemente familiar, por lo que ha sido pensada como un juego para atraer a los más jóvenes y no tan jóvenes para hacer en grupo o en familia, promoviendo una forma diferente y amena de conocer el municipio, siendo un juego que invita a la actividad física", ha dicho.

Además, ha indicado Salado, esta iniciativa se convertirá en una herramienta para analizar los intereses de los jugadores. "Esta aplicación nos proporcionará información sobre los puntos de interés más visitados, las reseñas, el tiempo de uso y los objetivos completados, así como el perfil del turista que nos visita y juega con ella", ha apuntado.

Se trata de un total de tres rutas que irán acompañadas de tres personajes: Eric el suizo, Diana la romana y Miguel, un vecino de Benagalbón, "que harán de guías amenizando el camino con sus conocimientos y ayudando mediante una gincana digital a cumplir sus misiones mediante minijuegos. Una vez cumplida la misión, se recibirá un regalo", explica el edil, quien asegura que la dinámica es fácil: primero elegimos un avatar para jugar en el mundo 3D y seleccionaremos una ruta".

La 'app' móvil dispondrá de distintas funcionalidades, como un mapa interactivo 2D y 3D con geolocalización, información de Puntos de Interés (POI): textos, fotografías y videos; posibilidad de realizar reseñas y puntuaciones de cada Punto de Interés, tres gincanas interactivas, tres narradores, ranking de usuarios, mini juegos: selfies, álbum de 'stickers', realidad aumentada, y el tiempo atmosférico.

Las rutas han sido creadas y desarrolladas junto a la empresa Play and Go y han sido posible gracias a las ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

La Ruta de Benagalbón estará guiada por Miguel, un vecino del municipio, siguiendo la estela de los mosaicos que adornan las calles encaladas, obteniendo los 'stickers' de los mosaicos correctos, recorriendo la historia del municipio desde la prehistoria, pasando por la época fenicia, romana, hasta llegar a la actualidad y dando a conocer algo tan típico como el choque de panda de verdiales.

En la Ruta Torre de Benagalbón, la misión consiste en acompañar a Diana en la búsqueda de unos ingredientes que se encuentran en ánforas repartidas por el municipio, como obsequio para que los anfitriones de Villa Antiopa elaboren su garum.

En la Ruta La Cala del Moral-Rincón de la Victoria, siguiendo la información que dejó un compatriota suizo, Eric quiere encontrar un tesoro que se dice que fue escondido en el municipio por un pirata musulmán.

Las rutas están geolocalizadas para verificar que se han cumplido las misiones en cada uno de los puntos de interés, donde aparecerán fotografías e información sobre los puntos, la posibilidad de puntuar y poner una reseña que ayude al resto de viajeros. Se integrarán en el mapa los Puntos de Interés (POIs) vinculados al destino.

El sistema de gestión de contenidos (CMS) utilizado se integra con Infotourist, de la empresa Insyde, la solución que gestiona la oficina de Turismo y los tótems interactivos instalados, de manera que se trabaja de forma eficiente con una sola herramienta que gestione toda la información de forma unificada. Para el desarrollo de la 'app' se han utilizado mapas 2D libres de OpenStreetMap, así como mapas 3D basados en GoMap, la tecnología de Pokémon Go.