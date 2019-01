Ryanair lanza una nueva ruta entre Málaga y Tetuán (Marruecos)

Publicado 17/01/2019 12:32:09 CET

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Ryanair ha anunciado este jueves una nueva ruta que conectará Málaga y Tetuán, el décimo aeropuerto de su red en Marruecos. Este enlace operará con dos vuelos semanales a partir del próximo mes de abril.

El enlace se añadirá a las cuatro nuevas rutas ya anunciadas para el calendario de verano 2019 de Málaga, hacia Exeter, Londres Luton, Londres Southend y Nápoles, que ya están a la venta en Ryanair.com, según ha informado la aerolínea en una nota de prensa.

Los clientes de Ryanair en España ya pueden elegir entre los 62 destinos que ofrece la aerolínea desde Málaga para el próximo verano, con tarifas incluso más económicas, y las últimas novedades del programa de atención al cliente 'Siempre Mejorando', que incluye el anuncio de más rutas, vuelos y destinos nuevos; 'Ryanair Rooms', con un diez por ciento de descuento a través de la función Crédito de Viaje, y 'Try Somewhere New', una plataforma de contenido sobre viajes en Ryanair.com.

La responsable de ventas y 'Marketing Manager' de Ryanair para España, Alejandra Ruiz, ha comentado que "estamos encantados de anunciar una nueva ruta que conectará Málaga y la ciudad marroquí de Tetuán con dos vuelos semanales a partir del próximo mes de abril".

Ruiz ha explicado que "esta nueva conexión será la ruta número 62 de Ryanair en Málaga este verano, y la quinta que estrenamos para la temporada de verano del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, incluyendo algunos destinos como Londres o Nápoles".

"Para celebrarlo, hemos lanzado una oferta de asientos desde tan sólo 19,99 euros para viajar entre abril y mayo de 2019. Esta oferta estará disponible hasta la medianoche del lunes, 21 de enero, a través de la página web Ryanair.com", ha añadido.