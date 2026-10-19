San Juan de Dios Málaga instala una cafetería en la calle dentro de una acción para combatir la soledad no deseada. - SAN JUAN DE DIOS MÁLAGA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Málaga ha celebrado este lunes la iniciativa 'Plazas contra la soledad', con la instalación de una cafetería improvisada dentro de una acción para para visibilizar la soledad no deseada y con la que la institución quiere dar visibilidad a un problema social que afecta a personas de cualquier edad, sexo, origen y condición.

Para ello, se han dispuesto mesas y sillas en el Centro Comercial Rosaleda de la capital malagueña para invitar a la ciudadanía a tomar un café y conversar con personas de los tres centros de que dispone San Juan de Dios en Málaga: el de acogida de personas sin hogar, el centro asistencial y la residencia de mayores de Antequera (Málaga).

Con esta iniciativa, que ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación 'La Caixa' a través de CaixaBank, se ha escenificado "la sencillez de romper la soledad con un gesto tan cotidiano como compartir un rato con otra persona".

Al acto han acudido, entre otros, el director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes; el hermano Superior de la Orden en Málaga, Manuel Armenteros; las delegadas de Salud y Consumo, Lucía Yeves; y de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Laura Valle; así como el concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, Francisco Cantos.

También han participado el director del Área de Negocio Málaga Caixabank, Enrique Sánchez; el responsable territorial de la Fundación La Caixa en Málaga, Juan Carlos Barroso; y la psicóloga de la unidad de psicogeriatría Dolores Podadera. Asimismo, han acompañado la actividad un equipo de voluntarios y profesionales del centro sanitario.

La institución celebra, desde este lunes y hasta el próximo domingo, 25 de octubre, la Semana de la Soledad no Deseada. Esta iniciativa de San Juan de Dios, que se celebra en numerosas ciudades españolas de forma simultánea, forma parte de la tercera edición para romper el estigma respecto a colectivos vulnerables y simbolizar, de este modo, la importancia de acompañar a quien pueda sentir soledad.

En esta campaña de sensibilización colaboran los diarios Sur, La Opinión de Málaga, Málaga Hoy y el Español de Málaga, junto a Canal Málaga, la radio televisión municipal de la capital malagueña.

Además, esta semana la Orden de San Juan de Dios en Málaga presentará el teaser del corto documental 'La compañía invisible', que se estrenará en el espacio solidario del XXX Festival de Cine de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas, con la colaboración de la Fundación 'La Caixa'.

Asimismo, el próximo miércoles 21, el Centro Comercial Rosaleda invitará a un grupo de personas sin hogar del centro de acogida a visionar una película comercial en sus multicines, sumándose a esta actividad para romper la soledad y promover la inclusión social.

Según han incidido, la soledad no deseada "tiene impacto directo sobre el bienestar emocional y la salud física de millones de personas, especialmente aquellas más frágiles o que viven en una situación de mayor vulnerabilidad".

Según datos del Observatorio estatal de la soledad no deseada (SoledadES), en Europa, más de 30 millones de personas se sienten solas y, en España, un 20% de las personas la sufre, agudizándose en la ancianidad, alcanzando el 50%. Además, más del 50% de las personas mayores de 80 años vive con sensación de soledad.

Se trata, además, de un problema social que no sólo afecta a personas mayores, ya que uno de cada cuatro jóvenes siente soledad no deseada. Según los expertos, cuando se combinan problemas económicos y de salud mental, la soledad llega al 59,6%.

La Orden de San Juan de Dios en Málaga cuenta con tres centros en Málaga, atendiendo a más de 1.200 personas cada año entre el centro asistencial, el centro de acogida y la residencia de mayores de Antequera.

El centro asistencial es de referencia para el tratamiento de personas con problemas de salud mental desde su fundación en 1923. Así, cuenta con un total de 404 plazas de ingreso divididas en tres grandes áreas: salud mental, discapacidad intelectual y psicogeriatría. Se trata de un centro con una filosofía de puertas abiertas y tratamiento basado en valores como la humanización y el respeto, cuya finalidad no es otra que la de acompañar al paciente en su proceso hacia la recuperación o la estabilización de su patología.

El Centro de Acogida de personas sin hogar, ubicado en la Plazuela de San Juan de Dios, presta servicio de acogida integral a 33 personas en el centro y en pisos de transición a la vida independiente. Además, en su servicio de higiene y lavandería atiende cada semana a medio centenar de personas en situación de sinhogarismo. En total, cada año atiende a más de 600 personas entre ambos servicios.

La residencia de mayores de Antequera, adquirida por la Orden Hospitalaria a las Hermanitas de los Pobres en 2015, cuenta con un total de 95 plazas de ingreso, y dispondrá, en los próximos meses, de una Unidad de Estancia Diurna en la que podrá atender a 30 personas. En 2025, este dispositivo atendió a cerca de 130 personas.