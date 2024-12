Seal, Raphael y una segunda fecha de Miguel Bosé se unen al cartel de Starlite 2025.

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seal volverá al festival Starlite Marbella el jueves 10 de julio, mientras que Raphael hará su esperado regreso el sábado 5 de julio y Miguel Bosé, dado el éxito del concierto anunciado para el miércoles 23 de julio, suma una segunda fecha el jueves 24 de julio.

Estas son las últimas confirmaciones de este festival que celebrará en 2025 su XIV edición en Marbella con "conciertos íntimos, gastronomía innovadora y after parties", han indicado, apuntando que las entradas están a la venta en www.starliteoccident.com.

Según han precisado en un comunicado, grandes artistas nacionales e internacionales eligen cada año Starlite Occident para celebrar sus conciertos más especiales, en esta ocasión se incluyen nombres como Will Smith, Gente de Zona, Europe o Scorpions, entre muchos más.

Seal ha dejado huella en la música pop, R&B, soul y dance. Cuenta con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, más de mil millones de 'streams' y grandes reconocimientos, como cuatro premios Grammy, tres BRIT Awards, dos Ivor Novello Awards y un MTV VMA.

El público del festival disfrutará de himnos como 'Killer', 'Crazy', 'Kiss From A Rose' y 'Fly Like an Eagle', que alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100.

En cuanto a Raphael, el eterno Divo de Linares, regresa a Starlite Occident con 'Raphaelísimo', "un espectáculo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español", han expresado desde el festival.

Este espectáculo, que será "más que un concierto", reúne los grandes éxitos que lo han convertido en un icono como 'Yo soy aquel', 'Mi gran noche' y 'Escándalo', junto con las canciones de su aclamado nuevo álbum 'Ayer...aún'.

Miguel Bosé, por su parte, vuelve a Starlite, ahora con dos fechas, tras años de ausencia con 'Importante Tour', un concierto "espectacular, innovador y vibrante que celebra su larga trayectoria a la vanguardia del pop".

Ya han confirmado su actuación artistas como Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Raphael (sábado 5 de julio), Europe (martes 8 de julio), Seal (jueves 10 de julio), Jhayco (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), Miguel Bosé (miércoles 23 y jueves 24 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto) y Siempre Así (martes 19 de agosto).

"Con la innovación como parte de su ADN, Starlite Occident cuenta con la más avanzada configuración sonora del planeta. Su sistema de audio revolucionario, unido a las características acústicas naturales de la Cantera, hace vivir a los asistentes una experiencia musical en vivo incomparable", han concluido.