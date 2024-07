El sector de la construcción mantiene su crecimiento en Málaga con 2.233 visados de obra nueva en el segundo trimestre

MÁLAGA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga sigue experimentando un crecimiento significativo en el número de visados de obra nueva, reflejando un auge en el sector de la construcción que se mantiene constante respecto a trimestres anteriores.

Así, según los últimos datos del Colegio de Arquitectos de Málaga, de mayo a junio de 2024 se visaron un total de 2.233 viviendas, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento en comparación con las 2.042 unidades visadas en el mismo periodo del año anterior. Junio fue el único mes donde no se produjo un crecimiento con respecto a 2023.

En el ámbito de las viviendas unifamiliares de régimen libre, se firmaron un total de 230 proyectos que representan 386 nuevas unidades. Mijas, Benalmádena y Málaga son los municipios que encabezan el ranking de proyectos.

Han detallado en un comunicado que Mijas posee el mayor número de viviendas visadas, alcanzando un total de 119 unidades, seguida por Estepona con 35 viviendas y Benalmádena con 27.

Por otro lado, en el apartado de vivienda de protección oficial (VPO), solo Málaga registró un proyecto visado que contempla 62 unidades unifamiliares.

Asimismo, en el segmento de viviendas plurifamiliares de régimen libre, se visaron 63 proyectos que, en conjunto, suman 1.317 unidades. Málaga lidera esta categoría con 16 proyectos que generan un total de 386 unidades, seguida por Estepona con 8 proyectos que aportan 341 unidades y Mijas con siete proyectos y 198 unidades. Además, se visaron tres proyectos de VPO en Málaga, que generarán un total de 468 nuevas unidades plurifamiliares.

La decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, ha señalado que la proporción de viviendas de protección oficial en el segundo trimestre del año "indica que todavía hay mucho trabajo por hacer para equilibrar el mercado y asegurar que más personas tengan acceso a viviendas a precios accesibles. Esto subraya la necesidad de continuar incentivando y facilitando la construcción de VPO en una provincia como Málaga, que está experimentando un crecimiento demográfico y turístico más que significativo, lo que presiona al alza los precios del mercado inmobiliario".

En este sentido, Gómez de Lara ha manifestado que "la alta demanda de vivienda en la capital y sus alrededores, donde los precios de las viviendas suelen ser más altos, hace aún más urgente la necesidad de viviendas al alcance de la clase trabajadora".

VIVIENDAS TERMINADAS

En cuanto al número de viviendas terminadas, el segundo trimestre se cerró con 1.557 unidades, manteniéndose en línea con el trimestre anterior, cuando se finalizaron 1.510 viviendas. Este dato representa un aumento del 67% en comparación con las 931 unidades terminadas durante el mismo periodo del pasado ejercicio. Junio fue el mes con menor producción.

En el ámbito de las viviendas unifamiliares, se completaron siete unidades de VPO en Almargen y Arriate, además de 441 unidades libres, destacando Marbella, Coín y Estepona como las localidades más activas.

Las viviendas plurifamiliares acabadas corresponden a 44 proyectos con un total de 1.109 unidades, todas de régimen libre. Málaga se sitúa a la cabeza con 392, seguida por Estepona con 229 y Fuengirola con 172. No se registraron finalizaciones de proyectos de VPO en esta categoría.

REHABILITACIÓN

"La rehabilitación de viviendas está ganando importancia a medida que avanza el año", ha añadido la decana de la institución colegial, al tiempo que ha señalado que "es una estrategia clave para mejorar el parque inmobiliario que ya tenemos, dándoles una segunda oportunidad".

Gómez de Lara ha incidido en que en ciudades donde existan edificios en desuso, procedentes del tejido industrial que ya no está en funcionamiento, podrían reconvertirse en viviendas. "Este enfoque no solo sería más asequible que construir desde cero, sino que además no tendría un impacto en el consumo de suelo, ya que estaríamos utilizando terrenos ya existentes", ha explicado.

En el segmento de proyectos acabados, se llevaron a cabo tres de reforma integral de viviendas unifamiliares y uno de plurifamiliar en Málaga, que generó dos nuevas unidades.

En cuanto a reformas parciales, se completaron 89 proyectos de viviendas unifamiliares libres, de los cuales solo uno generó una nueva unidad. En el sector plurifamiliar libre, se realizaron 40 proyectos de reforma que generaron 39 nuevas unidades, 21 de las cuales se encuentran en la capital malagueña.

En el ámbito de los visados, se prevé la creación de seis nuevas unidades procedentes de reforma integral, una en unifamiliar libre y cinco en plurifamiliar. Además, se esperan 19 nuevas unidades unifamiliares provenientes de reforma parcial, de las que siete están en Málaga, y 139 nuevas en plurifamiliares, distribuidas en 28 unidades en Málaga, 27 en Estepona y 22 en Torremolinos.

OTRAS REFORMAS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el segundo trimestre del año, no se registraron nuevas unidades provenientes de la reforma de equipamiento y/o comercial, "lo que indica que los proyectos de adaptación y cambio de uso de locales a vivienda, a pesar de su popularidad, no están siendo desarrollados por arquitectos, los únicos técnicos competentes según la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE)", ha indicado.

En cuanto a las intervenciones de mejora de eficiencia energética, aunque muchas de estas acciones se engloban en la reforma integral, se ejecutaron seis proyectos específicos para la mejora de la estructura exterior --conocida como 'envolvente' del edificio-- y se visaron otros 15 que beneficiarán a más de 250 viviendas.

Gómez de Lara ha recordado que la Junta de Andalucía ha integrado las ayudas de los fondos Next Generation dentro del Plan de Eco Vivienda, que no solo abarca la rehabilitación de viviendas existentes, sino también la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, para la gestión de estas ayudas, la oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Málaga forma parte de la Oficina de Rehabilitación de Andalucía, cuyo fin es informar, promocionar y difundir las ayudas disponibles en materia de rehabilitación energética residencial, así como atender dudas y consultas.