La segunda semana de Terral 2021 en el Teatro Cervantes de Málaga cita a Salvador Sobral, Ainhoa Arteta, Ayo y Broukar

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Terral 2021, el Festival de Verano del Teatro Cervantes, que se celebra hasta el 31 de julio con la colaboración de la Fundación "la Caixa", ofrece en su segunda semana lo último del versátil jazzista portugués Salvador Sobral (día 18), la lectura de los clásicos de todos los géneros a cargo de la voz lírica de Ainhoa Arteta (16 de julio), el soul contemporáneo con raíz africana de Ayo (martes 13) y la música siria, con giróvagos incluidos, de Broukar (miércoles 14).

La nueva edición de Terral continúa hasta el sábado 31 de julio con la segunda de las dos actuaciones de Rocío Molina. Noa, Kiko Veneno, Andrea Motis y Mariza actuaron la semana pasada en el Teatro Cervantes en el inicio de este encuentro musical estival.

En el cartel internacional de Terral destaca la presencia femenina, que apela a los sentidos en un formato íntimo y cálido y en el que caben tanto la danza actual de genes flamencos como las músicas de raíz, el jazz, el soul y el pop.

Joy Olasunmibo Ogunmakin, más conocida como Ayo ('alegría' en yoruba), dará en Terral 2021 junto a su banda el primer concierto en España de presentación de su sexto disco, 'Royal' (2020). La cantante, pianista, guitarrista y compositora germano-nigeriana afincada en París se dio a conocer al mundo en 2006 con 'Down on my knees', éxito recogido en Joyful, su primer y superventas álbum de estudio.

El martes 13 de julio podrá demostrar en el Teatro Cervantes la veracidad de los halagos que le dedican el público y la prensa especializada (entradas de 25 a 45 euros).

La jornada del miércoles 14 llevará la riqueza de la música siria. El grupo Broukar ('brocado' en árabe) nació en 2007 en Damasco de la unión de siete artistas, entre ellos dos derviches danzantes, que tratan de impulsar el renacimiento del patrimonio musical de Oriente Medio con todos sus colores y matices.

Aunque las composiciones vocales e instrumentales de Broukar se rigen por el 'maqam' (sistema melódico árabe) su repertorio también incluye músicas clásica, neoclásica y popular. Su actuación en Terral permitirá escuchar instrumentos tradicionales como el qanun, el oud o el ney y entrar en trance con la danza extática de los derviches (de 20 a 36 euros).

Ainhoa Arteta subió a escena en el Teatro Cervantes para cantar villancicos junto a Estrella Morente (diciembre de 2017) y para encarnar a la apasionada y desesperada cortesana 'Violetta Valéry' en 'La traviata' de la 30 Temporada Lírica (noviembre de 2018), pero no había repasado en el festival de vernao su cancionero no lírico más querido.

En Terral 2021 interpretará temas como 'Tears in heaven', 'Fly me to the moon', 'Alfonsina y el mar', 'With or without you', 'What a wonderful world', 'Piensa en mí' o 'Guantanamera', es decir, una colección de temas de rock, música latinoamericana, swing y jazz. José Antonio Rivero Rodríguez le acompañará el viernes 16 al piano (de 29 a 54 euros).

Salvador Sobral estampó la huella de sus manos, al igual que Mariza, en la tercera planta del Cervantes en su visita a Terral 2019. En la edición 2021 presentará 'bpm', resultado de su trabajo en plena pandemia, primer disco creado íntegramente por el luso junto a su inseparable colaborador el compositor y productor musical Leo Aldrey, y tercero en solitario tras 'Excuse me' (2016) y 'París, Lisboa' (2019).

'bpm' ('beats per minute') se lanzó en todo el mundo a finales de mayo, y será defendido en escena por el portugués y por una banda en la que están el pianista Max Agnas, André Rosinha, uno de los contrabajistas portugueses más respetados, el baterista Bruno Pedroso, leyenda viva de la escena jazzística lusa, y André Santos, guitarrista experimentado y versátil que aporta una extraordinaria gama de colores con sus arreglos (domingo 18, de 20 a 36 euros).

Las entradas están a la venta en los canales habituales del Teatro Cervantes (taquillas, teléfonos 902 360 295 - 952 076 262 e Internet www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es).

A finales de mes, Rocío Molina cerrará Terral 2021 con dos de las piezas de su 'Trilogía sobre la guitarra', un proyecto en desarrollo que se articula en torno a tres espectáculos que, aunque guardan relación consecutiva, son independientes entre sí.

En la primera, 'Inicio (Uno)', que se verá el viernes 30, la bailaora y coreógrafa malagueña se entrega a la guitarra de Rafael Riqueni en un diálogo íntimo y poético, tierno y surrealista. La segunda pieza, 'Al fondo riela (Lo otro del Uno)', en escena el sábado 31, es la antítesis de Inicio (Uno).

"Lo que me acompaña sobre el escenario es mi ego y dos guitarras completamente diferentes. Eduardo Trassierra es armonía y complejidad técnica. Yerai Cortés es todo intuición y naturalidad", dice sobre ella Rocío Molina (en ambos espectáculos, entradas de 25 a 45 euros).