La Semana del Cine de Coín premia a Maggie Civantos, Mara Guil, Juanma Lara y Santi Naranjo

COÍN (MÁLAGA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Semana del Cine de Coín llega a su fin con la clausura este sábado de su segunda edición, donde se premia a la actriz Maggie Civantos como madrina del mismo, y reconoce la labor profesional de la actriz Mara Guil, del actor Juanma Lara y de la figurinista local Santi Naranjo.

Este viernes tuvo lugar la primera gran gala donde se proyectó la película 'Isósceles', del director malagueño Ignacio Nacho, además de los reconocimientos a los profesionales citados. El alcalde de la localidad, Francisco Santos, ha destacado que este "es un evento de primer nivel que cuenta con profesionales del sector muy reconocidos a nivel nacional e internacional".

"El objetivo de esta Semana del Cine cuando la creamos en 2019 es recuperar la esencia y la tradición cinematográfica del municipio de Coín, históricamente ligado a las producciones audiovisuales. Merecíamos una semana de cine como esta y en ello seguiremos trabajando para potenciar el cine en nuestra ciudad", ha explicado en un comunicado.

En la mañana de este sábado, el regidor coineño ha ofrecido una rueda de prensa de bienvenida a la madrina del evento, la actriz Maggie Civantos, quien ha destacado estar "muy orgullosa y muy contenta" por que el municipio de Coín haya contado con ella para este madrinazgo.

"Mi trayectoria está muy vinculada a esta ciudad a la que le tengo muchísimo cariño y a la que me une también un nuevo proyecto profesional en el que he puesto toda mi ilusión, por lo tanto, no puedo estar más contenta de que sea aquí en esta tierra donde me reconozcan así", ha remarcado.

Junto a ellos ha estado también el organizador del evento y director de 'La mancha negra', Enrique García, quien ha destacado la profesional de Civantos y de todo el elenco que conforma la programación de esta II Semana del Cine de Coín. "Estamos en la recta final pero muy contentos con el desarrollo que está teniendo este evento y la satisfacción del público a quienes invitamos a que nos acompañen esta tarde en la gala de clausura en la Casa de la Cultura a las 18.00 horas", ha resaltado.

Esta tarde tendrá lugar la clausura de la II Semana del Cine que comenzará con una gran interpretación de bandas sonoras con la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén, tras la cual intervendrá el alcalde de la ciudad para, posteriormente, reconocer con un premio a la madrina Maggie Civantos.

"Estoy muy orgulloso de que sea Maggie Civantos nuestra madrina, como lo estuve con Salva Reina, por su estrecha vinculación con nuestra ciudad que ha sellado y estrechado más este lazo gracias a ese proyecto personal que ha emprendido aquí en la Alborada. Ahora es una vecina más de Coín", ha asegurado.

Asimismo, ha aprovechado para dar de nuevo la enhorabuena a los profesionales que ayer, viernes, fueron homenajeados en la primera gala de la Semana del Cine. Tras la presentación, la madrina junto al padrino de 2019, Salva Reina, han inmortalizado su huella en cerámica coineña para que así quede constancia para la posteridad.

PREMIOS COÍN DE CINE

Este viernes también tuvo lugar una gala en la que se entregaron los premios Coín de Cine donde el actor malagueño Juanma Lara fue premiado por su gran trayectoria, sobre la que realizó un rápido y divertido viaje a través de sus anécdotas.

Posteriormente, se reconoció a una profesional del sector local, la figurinista y diseñadora de vestuario, Fuensanta Naranjo, cariñosamente conocida como Santi Naranjo, quien lleva más de 36 años trabajando en este sector con los mejores del audiovisual. "Estoy muy contenta y muy orgullosa de que sea mi pueblo el que me reconozca", afirmó.

Otro de los reconocimientos fue para la actriz, también malagueña, Mara Guil. Ella ha sido una de las protagonistas de la serie 'Desconocidas' de Canal Sur TV, junto a Juanma Lara, que ha devuelto la producción audiovisual al municipio. "Mis recuerdos de las primeras apariciones en series de televisión están aquí en Coín, por eso lo llevo dentro y estoy muy contenta de que sea aquí donde me entreguen este premio. Gracias, viva el cine, viva la cultura y viva Coín", aseguró.

Por último, tuvo lugar la proyección de los trailers del cortometraje 'Abracitos', de Tony Morales, y de 'La mancha negra', de Enrique García, para cerrar la noche con la proyección de 'Isósceles', de Ignacio Nacho.