La Senda Litoral de Málaga protagoniza el cupón del sorteo de la ONCE del 22 de enero

Presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Senda Litoral.

Presentación del cupón de la ONCE dedicado a la Senda Litoral. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará el cupón del sorteo del lunes de la semana próxima, 22 de enero, a la Senda Litoral. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el director de la ONCE en Málaga, José Luis Luque, han presentado este miércoles la imagen que saldrá en los boletos de ese día. Cinco millones de cupones llevarán una perspectiva aérea de uno de los tramos de la Senda Litoral y la imagen corporativa de la institución provincial.

Salado ha agradecido a la ONCE que haya dedicado uno de sus sorteos a uno de los enclaves más relevantes de la provincia. "Sin duda -ha añadido-, esto va a suponer una extraordinaria promoción de un proyecto que ya es todo un referente nacional de turismo activo y sostenible".

Por su parte, Luque ha subrayado que con esta iniciativa se quiere poner en valor en toda España la importancia y la riqueza del patrimonio medioambiental de la provincia, ya que los paseos marítimos, las pasarelas al borde del mar, sobre acantilados o sobre cauces de ríos, "constituyen un escaparate bellísimo de la costa malagueña que debe ser conocido y respetado desde un protección sostenible, y que debe ser accesible para que pueda ser apreciada y disfrutada por toda la población".

La Senda Litoral es un proyecto liderado por la Diputación de Málaga que cuenta con la colaboración de los 14 municipios costeros, las mancomunidades costeras, la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Contribuye a concebir la Costa del Sol como un único producto que abarca todo el litoral de la provincia, desde el este hasta el oeste pues, cuando esté completado, permitirá el tránsito desde Nerja hasta Manilva a través de toda la costa cubriendo unos 180 kilómetros de longitud.

Según información de la ONCE, el cupón diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, se reparten 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas cifras (seis euros); también reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.