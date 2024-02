Sequía, vivienda, cierre de escuela por obras de metro y barriada de El Bulto, en pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La situación de la sequía y la necedad de compromiso inversor por parte del Gobierno (PP); el problema de la vivienda (PSOE); la rehabilitación y el mantenimiento de la barriada de El Bulto (Vox); y el impacto y afección de las obras de ampliación del metro al Hospital Civil a edificios, comercios y centros educativos, con especial incidencia la cierre de la Escuela de Educación Infantil Adelfa (Con Málaga) centran el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se celebrará este jueves.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado durante las ruedas de prensa previas al pleno de la moción urgente del PP en relación con la situación de la sequía y "la necesidad" de un compromiso inversor "realista" por parte del Gobierno central.

Ha explicado que en la iniciativa piden instar al Gobierno central a asumir las obras hidráulicas que son de su competencia, como es el caso de las desaladoras y a llevarlas a cabo con el mismo sistema de financiación que haya empleado en otras provincias.

También piden al Ejecutivo acometer, además de la desaladora de la Axarquía con capacidad suficiente para abastecer parcialmente a la capital, otras infraestructuras necesarias como el azud de Cerro Blanco y su conexión con Aljaima; la presa de Cerro Blanco y la presa Gibralmedina. Por último, De la Torre, que ha recordado la gestión del Ayuntamiento en materia de agua, ha incidido en que la moción es "constructiva y clara".

VIVIENDA

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha explicado la iniciativa urgente socialista, "la más urgente que se puede debatir el jueves en el pleno". "La falta de vivienda asequible en compra y en alquiler es el principal problema de la ciudad,", recordando, la reciente encuesta de la universidad, donde aludía a que la vivienda ya es el principal problema para los malagueños y "desbancando a la limpieza".

Pérez ha criticado que De la Torre "parece un promotor inmobiliario en vez de un alcalde que defiende a los malagueños frente a la falta de vivienda". "Lo que está pasando es que los malagueños se tienen que ir. Los malagueños trabajan en Málaga pero viven en ciudades dormitorio por la incapacidad de comprar vivienda o alquilar", ha dicho.

Así, los socialistas piden en la moción, entre otros, que el Pleno reconozca la existencia de "un grave problema" habitacional en la ciudad y su área metropolitana, y urge a la Junta a poner remedio "a la situación dramática que sufren muchas personas en la provincia". También que se declare la ciudad zona tensionada de alquiler.

Pérez ha pedido, además, a la Junta que "cumpla sus competencias en materia de vivienda" y ha valorado "el esfuerzo inversor" del Gobierno central. En cuanto a la moción del PSOE, De la Torre, tras recordar la gestión del equipo de gobierno, ha reconocido que no saben si votar en contra o proponer enmiendas porque "no hay mejor respuesta a la moción del PSOE que la realidad de lo que hacemos; no hay un Ayuntamiento en España que trabaje en vivienda como lo está haciendo el de Málaga".

BARRIADA DE EL BULTO

Por su parte, la edil de Vox Yolanda Gómez ha explicado la moción urgente de su grupo, sobre la barriada de El Bulto. Entre los puntos de la iniciativa están "instar al equipo de gobierno a la elaboración y ejecución de un plan de gestión integral para la mejora y revitalización de la barriada con especial atención a la limpieza, seguridad y conservación del entorno".

Gómez ha criticado "abandono" de algunas zonas de Málaga. "El Bulto es un barrio que lleva más de diez años de desidia y lo evidencian las imágenes y los testimonios de los vecinos que hablan por sí solas", ha lamentado.

Por otro lado, también el grupo de Vox lleva otras iniciativas al pleno como, entre ellas, según ha explicado el portavoz del grupo, Antonio Alcázar, instar al equipo de gobierno a que inicie los trámites para el desarrollo de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y, posteriormente, conforme a la normativa actual vigente, un plan de ordenación urbana que dé salida a las necesidades urbanísticas de la ciudad. Otra moción, según ha detallado Gómez, es la relativa a la custodia compartida.

OBRAS METRO

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha explicado la moción de su grupo en la que piden, entre otros, instar a Junta y Ayuntamiento a adoptar medidas necesarias y a realizar actuaciones para garantizar seguridad de todos los edificios afectados por las obras de ampliación del metro; así como facilitar a la comunidad educativa y a las familias afectadas informes que justifiquen el cierre de la Escuela Infantil Adelfa, entre otros.

Ha mostrado "incomprensión" por "la obsesión del PP" de "cerrar centros educativos y, sobre todo, con hacerlo de manera opaca, sin dar explicaciones y sin atender a las familias de los centros educativos en torno a los que anuncia el cierre".

"Sabemos que la afectación y las molestias que una obra de este tipo pueden causar a los edificios, a los vecinos, a los comercios de la zona, es algo común", ha admitido, pero ha agregado que lo que no entienden es "que esto no se esté gestionando con los necesarios mecanismos de transparencia, de participación ciudadana y, de manera muy particular, con la comunidad educativa".

Otras mociones de Con Málaga al pleno son la relativa a la "revisión de la licencia de la academia del Málaga CF" y la "declaración de persona non grata de Al-Thani" y otra, que ha explicado el viceportavoz, Nicolás Sguiglia, relativa a avanzar en la movilidad sostenible.

8M

Por otro lado, el PP, ha explicado De la Torre, lleva una moción relativa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que tenía vocación de ser institucional, pero que Vox ha anunciado que no apoyarán; al igual que tampoco apoyarán una de Con Málaga sobre igualdad salarial.

El regidor ha incidido en que está "redactada con un cuidado exquisito" para que pudiera ser aceptada por todos e "inspirada por las conclusiones y trabajos del Consejo Sectorial de la Mujer". De hecho, ha lamentado que, finalmente, la iniciativa del 8M no sea institucional: "Lo lamentamos, pero lo hemos intentado".

También Pérez ha criticado que "Vox, una vez que llega a las instituciones, quiere que su ideología esté presente y no van a firmar ninguna moción institucional por el 8 de marzo porque no creen en la igualdad, no la defienden, es más, la atacan, la ningunean, igual que hacen con la violencia de género, cuando la niegan".

También desde Con Málaga, Morillas ha lamentado que no habrá mociones institucionales en relación con el 8M y el 22 de febrero, Día Europeo de la Igualdad Retributiva. "El retroceso que supone para las mujeres la presencia del grupo municipal Vox en las instituciones es brutal, y lo digo con mucha rotundidad".

"La presencia del grupo municipal Vox y su negacionismo es el que impide y está haciendo que se retroceda en consensos institucionales y democráticos que ha costado muchísimo trabajo lograr", ha dicho. A su juicio, "la presencia de Vox es una rémora para el avance de los derechos de las mujeres, para el avance de los derechos feministas".

Vox, por su parte, ha defendido su postura de no apoyar ni la moción del PP ni la de Con Málaga. Gómez ha dicho que desde "Vox defendemos la igualdad" y, "de hecho, no puede existir democracia si no hay igualdad". "En un sistema democrático como el nuestro, la Constitución española prevé en su artículo 14 la igualdad tanto de hombres como de mujeres, y no distingue ni por razón de raza, sexo o religión".

Así, ha rechazado el apoyo a la moción de la confluencia de izquierdas ya que "se basa en datos estadísticos globales y sus conclusiones están sesgadas". En relación con la moción del PP, Gómez ha dicho "no la vamos a aprobar porque va en la misma línea" de "no defender una igualdad real, e, incluso, sería inconstitucional lo que se está proponiendo, porque la Constitución establece esa igualdad".