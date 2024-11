Simed, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, abre sus puertas en Málaga y aborda el debate sobre vivienda e inversión

El foro cuenta con la presencia de más de 200 empresas y entidades representadas, de las cuales 130 participan en la zona expositiva

MÁLAGA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha abierto este jueves en Málaga las puertas de su vigésima edición con la participación de figuras clave en el ámbito del desarrollo y la planificación urbanística. Simed reúne cada año a los principales actores públicos y privados del ámbito de la vivienda para debatir sobre los retos actuales y futuros del sector.

La inauguración oficial ha contado con la participación de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Mario Muñoz-Atanet, viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, e Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores.

Por otra parte, el programa profesional de Simed ha comenzado con el II Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado conjuntamente con Housing Europe, AVS Gestores Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga.

En esta segunda edición, promotores, gestores públicos y privados, cooperativas, asociaciones de vivienda y proveedores de vivienda protegida se han reunido para poner en común los retos a los que se enfrenta el sector y las actuaciones necesarias para impulsar la promoción de vivienda protegida.

En uno de los bloques principales, Sorcha Edwards, secretaria general de Housing Europe, ha presentado las claves del manifiesto estratégico de esta organización, orientado a fomentar la vivienda asequible a través de tres ejes fundamentales: fortalecer el tejido de vivienda pública como base de los sistemas nacionales, promover una transición ecológica en el sector, y combatir la exclusión habitacional.

La conclusión de este primer bloque de la jornada ha destacado que el principal reto de los involucrados en la producción de vivienda asequible es equiparar la inversión en su construcción y rehabilitación al mismo nivel que en educación o sanidad.

PRESENCIA DE LOS LÍDERES DEL SECTOR PROMOTOR

Este jueves por la tarde se celebra una de las citas más importantes del programa profesional de Simed, el Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, espacio en el que se abordan las tendencias y estrategias en el mercado de la vivienda y las oportunidades en el desarrollo de suelo.

Representantes clave de destacadas empresas participan en el encuentro, entre los que destacan Antonio Truan, director de España y Portugal de Ginkgo Advisor; Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo; Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes; Francisco Javier Pérez, consejero delegado de Culmia; Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa; José Carlos Saz, presidente no ejecutivo de Habitat Inmobiliaria; Sergio Gálvez, consejero delegado de AQ Acentor, y Tomás Gasset, consejero delegado de Urbania.

La cita también cuenta con las intervenciones del presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia (ACP Málaga) y su secretaria general, Juan Manuel Rosillo y Violeta Aragón, respectivamente.

SEGUNDA RESIDENCIA, INNOVACIÓN Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS La jornada ha albergado también la celebración del II Foro Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial, coorganizado con Iberian Property, que ha ampliado este año su enfoque para explorar oportunidades emergentes en los segmentos de living y segunda residencia.

Los expertos han destacado el potencial del mercado de la Costa del Sol para el inversor institucional y una radiografía del perfil de comprador actual, que está posicionando este mercado, tradicionalmente de segunda residencia, a un mercado más atractivo para primera residencia.

Los paneles se han centrado principalmente en cómo estos formatos residenciales están evolucionando, así como en las estrategias para conocer mejor la demanda actual.

Asimismo, ha comenzado la programación de La Casa del Futuro, que ha acogido uno de los puntos clave del día, la presentación de proyectos estratégicos que marcarán el futuro de Málaga. En este panel se han abordado iniciativas destacadas para el desarrollo urbano y económico de la ciudad, entre ellas el Plan Málaga Litoral, el nuevo estadio de la Rosaleda o el Auditorio de Málaga, entre otros.

También se ha abordado la inteligencia artificial y la innovación en el futuro del sector inmobiliario, así como se ha profundizado en proyectos que son transformadores y regeneradores urbanos.

EL VIERNES, SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada de Simed abordará la colaboración público-privada y la innovación sostenible en el sector inmobiliario, destacando el proyecto IMPASS y la III Open Call for Start-ups

Simed continuará este viernes 8 de noviembre, desde las 10 horas en Fycma con la celebración del II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión. Tendrá lugar la presentación del proyecto IMPASS (Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibles), una iniciativa innovadora lanzada por Fadeco Promotores.

La jornada también incluirá temas clave relacionados con las perspectivas empresariales en la colaboración público-privada, la presentación de políticas públicas, la oferta y desarrollo de suelo público. Este espacio de discusión y análisis reafirma el papel de Simed como un punto de encuentro crucial para el avance y sostenibilidad del sector inmobiliario en Andalucía.

En el marco de La Casa del Futuro, se analizará la sostenibilidad, la tecnología y la revolución digital en el sector inmobiliario. Referentes en estos ámbitos participarán en sesiones dedicadas a la construcción avanzada, la transformación digital y la transición hacia un sector más eficiente energéticamente.

Además, este espacio acogerá la presentación de los proyectos de las startups participantes en la III Open Call for Start-ups, que tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas ante el ecosistema inversor, expertos y responsables de áreas de innovación del sector inmobiliario.

Simed 2024 cuenta con la presencia de más de 200 empresas y entidades representadas, de las cuales 130 participan en la zona expositiva, donde se ofrecerán más de 9.000 viviendas ubicadas en 63 municipios, tanto en la provincia de Málaga como en otras zonas de Andalucía y el territorio nacional. Entre las principales ubicaciones con oferta inmobiliaria destacan Málaga, Cádiz, Sevilla, así como Valencia, Canarias, Madrid y Cataluña.

SOBRE SIMED

Simed está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Por su parte, son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo Advisor, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes, Suba Real Estate y Urbania. Idealista es el portal inmobiliario oficial.

Colaboran Bilba, REBS (Real Estate Business School), Savills, Urbanitae, Andalucía TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico), la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (Fiabci), Investment Real Estate Exhibition.