Simple Minds se suma al cartel del Starlite Occident de Marbella con una actuación el 22 de julio

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una nueva gran confirmación se suma al cartel de estrellas del próximo verano en Starlite Occident 2024, que se celebra en Marbella (Málaga). Simple Minds, una de las bandas más exitosas de Reino Unido, volverá a actuar en el festival boutique el lunes 22 julio.

Desde la organización destacan que será una cita ineludible para los fans, que podrán disfrutar de su banda favorita con un concierto cercano y en un lugar único en el mundo: bajo las estrellas del mágico enclave natural de Starlite Occident en la cantera de Nagüeles. Las entradas de este concierto estarán disponibles a la venta el próximo lunes 4 de diciembre en la web de Starlite.

Después de producir 20 álbumes de estudio, vender más de 60 millones de discos y alcanzar lo más alto con trabajos como 'Sparkle in the rain' o 'Once upon a time', Simple Minds estarán de vuelta en Starlite Occidet para hacer un repaso por los grandes clásicos de su carrera: 'Promised you a miracle', 'Alive and kickig', 'Don't you forget about me'...

Simple Minds han sido pioneros en la industria durante más de 40 años, conquistando la era post-punk y creando hitos que siguen perdurando en el tiempo. Desde su debut en el festival en 2012, la banda de rock que ha alcanzado incontables veces el número 1 en Reino Unido, así como en muchos otros territorios de todo el mundo, volverá a tocar su música de estilo tan único para el público de Starlite Occident.