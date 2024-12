El subdelegado dice que la Junta "intenta entorpecer" lo que el Gobierno hace en Málaga en infraestructuras y movilidad

Al subdelegado le "causa risa" que el PP anuncie su retirada de las mesas dedicadas a la sostenibilidad y al tren litoral

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado que la Junta de Andalucía "ni está ni se le espera, y encima embarra e intenta entorpecer" lo que hace el Gobierno de España en materia de infraestructuras y movilidad en la provincia.

En este sentido se ha pronunciado Salas al hilo del posicionamiento del PP de Málaga de no acudir a las mesas convocadas por el ministerio de Óscar Puente para abordar la movilidad sostenible y el tren litoral, algo que, ha dicho, le "causa, al menos, risa".

Así, Salas ha insistido sobre las propuestas que el Gobierno ha planteado en las mesas al resto de administraciones: "Vamos a realizar una inversión de 190 millones de euros para mejorar los accesos de la zona occidental a Málaga a través de la mejora de la MA-20; y estamos haciendo estudios para mejorar el acceso de la movilidad de la zona oriental de Málaga hacia la capital con los estudios para ampliar la A-7 entre Rincón de la Victoria y Málaga".

"Estamos haciendo ya una inversión para aumentar el Cercanías, el tramo del Cercanías y desdoblarlo para aumentar la frecuencia, de unos 40 millones de euros. Pero no solo eso, sino que ahora ofrecemos el estudio integral de movilidad de la provincia de Málaga, del tren litoral, una cosa que no se había hecho hasta la fecha", ha añadido.

Y en este punto ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que ha acusado de no hace nada: "No solo no hace nada, sino que promete y deja sin hacer. Prometió Juan Manuel Moreno Bonilla un metro al parque tecnológico que estaría acabado en 2021. Todavía no sabemos nada del mismo. Esto mejoraría mucho los problemas de movilidad que hay entre la Universidad, el Parque Tecnológico y Málaga todas las mañanas. Lo mejoraría sustancialmente".

"Pero es que el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación no habla nada de la posibilidad de que hubiera un metro o reivindicar a la Junta de Andalucía de que hubiera un metro a Rincón de la Victoria. Esto mejoraría muchísimo la movilidad de la zona oriental de la provincia. Son cosas de su competencia", ha añadido.

El representante del Gobierno en Málaga también ha señalado que la Junta es competente en la movilidad interurbana de autobuses entre los municipios y la capital, aspecto que, según ha dicho, "no mejora, sino que está de pena, haciendo que la gente tenga que coger su coche propio para su viaje".

"Es decir que la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, ni está ni se le espera, y encima embarra e intenta entorpecer lo que hace el Gobierno de España. Aquí, las únicas grandes actuaciones, las únicas grandes infraestructuras que hay en la provincia de Málaga, siempre han venido de las manos de gobiernos socialistas y a la vista está que va a seguir siendo así", ha concluido.