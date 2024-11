El subdelegado del Gobierno en Málaga pide "menos sectarismo" y "responsabilidad" al PP de cara a la mesa de movilidad

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha pedido "menos sectarismo" al PP de cara a la reunión de las mesas de movilidad y tren litoral previstas para este próximo jueves 28 de noviembre, a la vez que ha pedido "responsabilidad" a este partido en las instituciones en las que gobierna, especialmente en la Junta.

Salas ha calificado las reuniones como "importantes y claves para la movilidad de la provincia de Málaga", y ha recordado que se van a abordar el tren litoral y las medidas a corto y medio plazo para mejorar la movilidad mientras se desarrollan los proyectos del tren litoral.

"Dentro de esas medidas a corto y medio plazo tiene el Gobierno de España algunas medidas que puede proponer, igual que el resto de administraciones tienen otras medidas dentro de sus competencias que puede proponer", ha dicho Salas, que ha subrayado que el Gobierno de España ya dijo en la reunión anterior que estudiaría la bonificación del peaje de la autopista AP-7, sobre todo para trabajadores y estudiantes, usuarios regulares de esta vía o de la A-7, que puedan pasarse al AP-7 con estas bonificaciones.

"Y eso es lo que vamos a traer. Es lo que dijimos en su momento que íbamos a hacer, pues lo vamos a presentar", ha dicho el subdelegado del Gobierno en Málaga, que a renglón seguido ha criticado que el PP "salió ayer --este pasado martes-- en tromba de forma sectaria para calentar una reunión, que tiene que ser de medidas positivas y de aportar todas las Administraciones".

"Espero que ese PP, que criticaba tanto que el Gobierno aportara medidas, aporte también medidas para ello, porque los ayuntamientos y Junta de Andalucía también tienen competencias en movilidad", ha incidido Salas, a la vez que ha recordado que la Junta tiene competencias en el transporte metropolitano o en el metro.

"Moreno Bonilla ya dijo que el metro al PTA iba a estar listo en el 2021, todavía lo estamos esperando y no se conoce nada. O el alcalde del Rincón de la Victoria, el presidente de Diputación, no reclama nada de que el metro llegue a Rincón de la Victoria, cuando sería una medida fantástica para mejorar la movilidad de la zona oriental", detalla el subdelegado

"Entonces el PP solo reclama a otras Administraciones cuando ellos, cuando han gobernado, no lo han hecho y cuando gobiernan dentro de sus competencias tampoco hacen nada", critica Salas, que ha puesto como ejemplo que solo hay una línea diaria de autobús en algunos pueblos de la Axarquía a Málaga "o pueblos como Alhaurín de la Torre desde donde se tarda en llegar al centro de Málaga hora y media o dos horas en transporte metropolitano".

"Si el transporte metropolitano, el transporte de autobús fuera eficaz, estas personas no tendrían que coger su coche particular para hacer las gestiones en Málaga y podrían ir en autobús, con lo cual habría menos vehículos en las vías y no tendríamos esos atascos", ha añadido.

El subdelegado ha argumentado que "los atascos no solo se arreglan construyendo más carreteras y construyendo o bonificando autopistas, también se trabaja desde el transporte metropolitano, importantísimo para una ciudad como Málaga, o de otro tipo de transporte, como es el metro".

"Por lo tanto, exijo responsabilidad a la Junta de Andalucía. Recuerdo que cuando gobernaba el PP en Madrid, Andalucía era la peor financiada de España y ahora que gobierna el PP en Andalucía ,Málaga es la peor financiada de Andalucía. Con lo cual, reclamo responsabilidad, menos sectarismo y que se pongan a trabajar igual que hace el Gobierno de España", ha concluido al respecto.