El subdelegado del Gobierno en Málaga reta al PP "a que muestre el plan de estabilización de playas de Rajoy"

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha retado este miércoles a la presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro, y a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, "a que enseñen a la ciudadanía y a los medios de comunicación el plan de estabilización de playas que, según ellas, hizo el Gobierno de Rajoy".

"No lo harán porque es una mentira más del PP, partido que está permanentemente instalado en el bulo", ha advertido en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha añadido que "el Ejecutivo de Rajoy no sólo no hizo un plan de estabilización de playas, sino que paralizó o mutiló los proyectos de estabilización que ya estaban en marcha planificados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Al respecto, ha agregado que "de los seis proyectos de estabilización de playas que actualmente hay en la provincia de Málaga, cinco se han impulsado por gobiernos del PSOE. De 29 millones de inversión en proyectos de estabilización, 27,9 millones han sido impulsados por gobiernos socialistas".

"Por poner un ejemplo, --ha continuado-- el proyecto de los Baños del Carmen que planificó el Gobierno de Zapatero suponía una inversión de 13 millones de euros y no sólo comprendía la protección a poniente, sino que incluía la protección litoral a levante así como la obra terrestre del entorno del balneario".

Ha dicho que "Rajoy se encontró con el proyecto aprobado y la declaración de impacto ambiental hecha en 2010 y mutiló la actuación hasta dejarlo sólo en la protección a poniente con una inversión de 3,3 millones de euros. Y no sólo cercenó el proyecto el PP, sino que en las dos legislaturas que gobernó no hizo nada. Ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que ha recuperado el proyecto y está a punto de licitar las obras".

También ha señalado que "otro ejemplo sangrante es el de la playa de Ferrara en Torrox, también promovido por el Gobierno de Zapatero contemplando no sólo un espigón, sino que también un dique exento para proteger esta playa. Rajoy también eliminó del proyecto el dique exento que luego fue retomado el 11 de febrero de 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez".

De igual modo, ha incidido en que "otro proyecto que deja bien claro que el PP es el partido de los bulos es el proyecto de protección de las playas centrales de Marbella (Venus-Punta del Ancón). Impulsado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las dos legislaturas del PP de Mariano Rajoy sólo sirvieron para la mentira. Es el caso de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que anunció días antes de las elecciones municipales de 2015 que las obras se licitarían después del verano. Una mentira más del PP".

"Es ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que ha recuperado esa obra y la de protección de Guadalmina-Guadaiza en San Pedro Alcántara y publicará próximamente la Declaración de Impacto Ambiental de ambas en el BOE, acto previo a la licitación de las obras", ha afirmado.

"INEFICACIA Y BLOQUEO DE LA JUNTA"

"Navarro tiene mucho que callar en cuanto a la protección de las playas de la provincia. Los proyectos de las playas centrales de Marbella y San Pedro de Alcántara, con una inversión de 15,9 millones de euros, han requerido de un informe de la Junta sobre la extracción de arena en el cauce del río Genal", ha señalado y ha añadido que "la Junta que dirige el malagueño Juanma Moreno en Sevilla y de la que es responsable en Málaga Patricia Navarro ha mantenido ocho meses de bloqueo sin realizar los informes requeridos".

"Sólo una vez que un medio de comunicación denunció ese retraso, la Junta de Navarro remitió a los pocos días un solo informe --no los dos requeridos--, de ocho páginas, con errores y sin entrar a valorar el asunto en cuestión. Desde la Demarcación de Costas se ha tenido que requerir a la Junta que remita con urgencia estos informes para poder continuar con sendos proyectos. Ocho meses perdidos por la ineficacia y mala fe de Navarro y Moreno".

Por otro lado, ha sostenido "en cuanto a ejecución de obras de estabilización de playas en la provincia de Málaga" que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido 1,1 millones de euros en el proyecto de estabilización de las playas de Santa Ana-Malapesquera en Benalmádena, cuatro veces más que los 300.000 euros invertidos por el PP en el proyecto mutilado de Ferrara en 2015".

En suma, ha criticado, "el PP sigue mintiendo día a día a los ciudadanos y la realidad es que el PP es dañino para los intereses de los malagueños y malagueñas porque no sólo no ha generado ni un solo proyecto destacable para Málaga y su provincia cuando ha gobernado, sino que deja de hacer los heredados y entorpece los que ejecuta el Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.