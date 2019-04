Susana Díaz pide votar el próximo domingo para "consolidar nuestra democracia y parar al trifachito"

Publicado 23/04/2019 22:29:53 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este martes en Marbella (Málaga) que en las elecciones generales del 28 de abril "nos jugamos consolidar nuestra democracia y parar al trifachito".

Díaz, que ha comparecido en un acto de partido en Marbella, ha indicado que "si nosotros no vamos a votar, ellos se unirán", ha señalado, en referencia al PP, Ciudadanos y Vox. "Es la derecha del insulto, del montaje, mentirosa y que crispa. Es la derecha que quiere reescribir nuestra historia y no quiere reconocer la memoria histórica de Andalucía y España para que los niños valoren a quién debe la libertad y la democracia", ha añadido.

Ha señalado que "cuarenta años después nos toca volver a consolidar la democracia" y que "el domingo no sólo es regresión o involución, sino consolidar cuatro décadas de bienestar con luces o menos luces, pero que han sido los mejores años de la historia reciente de este país".

"Cuarenta años después, los socialistas tenemos que ser capaces de parar a la derecha más cruel, más egoísta y que piensa en una España en grises a la que nosotros no tenemos ningún apego ni anhelo ni deseamos conocer", ha manifestado la secretaria general de los socialistas andaluces.

A juicio del cabeza de lista del PSOE por la circunscripción de Málaga al Congreso de los Diputados, Ignacio López, las elecciones del 28 de abril tienen una "trascendencia especial", ya que, ha señalado, "decidimos no solo quién gobernará España, sino qué modelo de sociedad tendremos durante la próxima década".

"Nadie se puede quedar en casa el 28 de abril para que nadie pierda derechos en los próximos cuatro años. La derecha sólo ofrece crispación para degradar la vida pública y enfangar el debate político e insultar hasta la ignominia", ha agregado.

"ESPAÑA SE QUIEBRA POR LA DESIGUALDAD"

Para López, "España no se quiebra en Cataluña, sino por la desigualdad". "Se quiebra cuando, por ejemplo, los jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna y desarrollar así su proyecto de vida. ¿Para qué quiere la derecha gobernar España si no tiene ningún proyecto? Se quiere a España cuando se quiere lo mejor para sus ciudadanos", ha agregado.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por la circunscripción de Málaga al Senado, Miguel Ángel Heredia, ha señalado que el domingo "nos jugamos derechos o derechas, que España sea un referente o que retroceda".

"Casado y Rivera dicen que quieren seguir el modelo de Moreno Bonilla en Andalucía. En 100 días, la Junta ha bajado los impuestos a los millonarios. Ha sido la primera y única medida: para los demás, ha habido recortes, como los 700 maestros menos", ha agregado.

Según Heredia, España necesita un Gobierno "que apueste por la educación y sanidad públicas y las pensiones, con personas dignas que no roben ni espíen. Hay que votar para que el 28 de abril no salga lo que tenemos en Andalucía".

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido hacer "un esfuerzo para movilizar el voto socialista" ya que, ha indicado, el domingo "nos jugamos el futuro de nuestro país y de nuestra gente".

"Tenemos que llamar al voto moderado, de centro, sensato porque es la única garantía de tener un gobierno solvente. Queremos la España de los derechos y no la España de las derechas, con un gobierno solvente y con programa. El PSOE es el único que puede conseguir que las derechas no gobiernen en España", ha apuntado.

El candidato socialista a la Alcaldía de Marbella, José Bernal, ha pedido que el PSOE gane "bien y con amplitud" para que "nadie asfixie las políticas socialistas con las que ayudar a los que más lo necesitan".