Take That, Camilo, Mike Towers y Christian Nodal, primeras confirmaciones del Starlite Occident 2024 en Marbella

MARBELLA (MÁLAGA), 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Starlite Occident, el festival boutique que se celebra cada año en Marbella (Málaga), ha adelantado a algunos de los artistas que tomarán parte en su decimotercera edición, la de 2024, y que son Take That, Camilo, Mike Towers y Christian Nodal.

Con el aval de más de dos millones de asistentes de 95 nacionalidades desde su primera edición en 2012, Starlite Occident señala que quiere volver a ser "líder en experiencias culturales y sociales. El destino mundial donde la música y el ocio y el entretenimiento hacen disfrutar".

En un comunicado la organización adelanta que apuesta por una "mayor oferta experiencial, reinventando su espacio, su oferta gastronómica y su propuesta de ocio".

En cuanto al adelanto del cartel, los referidos artistas ya tienen fechas confirmadas: Myke Towers (miércoles 3 de julio), Camilo (lunes 8 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio) y Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio).

Así señalan que Myke Towers vuelve a Starlite Occident con mucha química y grandes éxitos para hacer disfrutar al público de un concierto épico. Rapero y compositor, Myke Towers se ha asentado como una de las personalidades más destacadas del género urbano a nivel mundial. Su audacia para escribir canciones, su voz profunda y su talento en escena le han hecho merecedor del respeto y reconocimiento en uno de los mercados más competitivos de la música.

Camilo actuará en Starlite Occident con una capacidad impecable para componer canciones y una sensibilidad intuitiva. De él se dice que es uno de los artistas más influyentes de su generación. Ha conquistado a la industria musical, a la crítica y al público de todas las generaciones. Apoyado por 'La Tribu', sus álbumes 'Por primera vez', 'Mis manos' y 'De adentro pa afuera' incluyen grandes éxitos. Sus giras agotan entradas allá donde va.

Además, Starlite Occident recibirá por primera vez al fenómeno musical Christian Nodal. Referente absoluto de la nueva escena mexicana y auténtico ídolo de masas en Latinoamérica, el joven cantautor ha revitalizado el sonido atrayendo a una masa gigantesca de público joven enamorada de sus canciones, sus directos y su personalidad. Entre sus éxitos, singles como 'Ya no somos ni seremos', 'Botella tras botella', 'De los besos que te di' o 'Adiós Amor'.

Por último, Starlite Occident recibirá por primera vez a Take That, la boyband británica por excelencia de los 90', el domingo 14 y el lunes 15 de julio. Desde sus primeros álbumes 'Take That and Party' y 'Everything changes', han transcurrido más de 30 años de carrera, 45 millones de discos vendidos en todo el mundo y decenas de números 1. Famosos por sus inolvidables espectáculos en directo, Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald aterrizarán en el festival para ofrecer un concierto único de grandes hits, así como su nuevo trabajo, 'This Life'.

Cada año, Starlite Occident se reinventa para sorprender con su emocionante propuesta musical, cultural, gastronómica y de ocio, apostando por la innovación como parte de su ADN. El festival cuenta con la tecnología más innovadora para ofrecer experiencias inmersivas únicas. El auditorio, conformado por imponentes paredes de roca bañada de luz y con una acústica natural extraordinaria, fue dotado en 2023 con el sistema de audio más avanzado del mundo para hacer vivir a los asistentes una experiencia musical en vivo incomparable.

Starlite Occident es uno de los emplazamientos predilectos de grandes artistas nacionales e internacionales, que año tras año se dan cita en 'el festival de las estrellas'. Desde sus comienzos, el festival ha apostado por una oferta musical y cultural ecléctica que trasciende generaciones y estilos musicales, y por sus escenarios han pasado leyendas como Elton John, Sting, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Lenny Kravitz, Maluma, Rosalía, Andrea Bocelli o Luis Miguel, entre muchos otros.