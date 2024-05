La Térmica de Diputación de Málaga propone citas con Supremme de Luxe, ajedrez con El Divis y club de lectura de cómic

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación, La Térmica, inicia una semana llena de actividades que arranca con el particular podcast de Xenon Spain e Iván Gelibter 'Secador, qué calor', que este martes recibe como invitada a la drag queen Supremme de Luxe en un encuentro cuyas entradas se agotaron horas después de salir a la venta. Ajedrez, club de lectura de cómic de autora, talleres de fotografía, de improvisación y de cerámica infantil componen una amalgama de propuestas para todos los gustos y edades.

Así, después de la visita de Faustino Oro, un niño prodigio del tablero, el ajedrez regresa a La Térmica de la mano de David Martínez 'El Divis', reconocido como uno de los mejores entrenadores, además de por su labor como comentarista y promotor del noble juego.

El Divis es actualmente el entrenador de Sara Khadem, actual campeona de España y subcampeona de Europa en la modalidad relámpago. También trabaja desde sus inicios con David Antón, número uno de España y subcampeón de Europa absoluto en 2014. Su labor principal es buscar nuevas líneas de juego, secuencias de jugadas que son desconocidas incluso para los mejores ajedrecistas del mundo.

La actividad, este miércoles 22 de mayo de 18.00 a 21.30, se divide en dos partes. La primera de ella será una charla coloquio con la participación del periodista y escritor Manuel Azuaga, autor de los libros 'Cuentos, jaques y leyendas' y 'Más cuentos, jaques y leyendas'.

A partir de las 19.00 horas se llevará a cabo el taller 'Se juega como se entrena'. El Divis mostrará algunos secretos del entrenamiento para que todo aficionado pueda mejorar su comprensión del ajedrez. Además, como viene siendo habitual, el entrenador jugará también con algunos asistentes en duelos rápidos de tres minutos. La entrada es libre hasta completar aforo. Más información en https://shorturl.at/fKdOn

De otra parte, Juan Naranjo dirige el club de lectura de cómic de autora, una actividad cultural, mensual gratuita en la que un grupo de personas se reúne para analizar de forma conjunta un cómic del que se habrá realizado una lectura previa. La reunión de este 23 de mayo, de 18 a 20 horas, versa sobre 'Alison', una obra de Lizzy Stewart.

Esta novela gráfica narra la vida de una joven talentosa e ingenua, casada a los 20 años y que lleva una vida que se debate entre la felicidad y la insatisfacción. 'Alison' es un testimonio sobre el derecho a elegir, sobre la lucha que conlleva ser artista y mujer en una sociedad patriarcal y el deseo de dejar huella.

Su autora, Lizzy Stewart, ha publicado tres libros para niños, además de 'Walking distance', un ensayo gráfico, y de 'It's not what you thought it would be', una colección de cuentos. Su primera obra infantil, 'Hay un tigre en el jardín', ganó el Premio de Libro Infantil Ilustrado Waterstones en 2017, así como un World Illustration Award.

El siguiente encuentro de este club de lectura será el 13 de junio sobre 'Naftalina', la obra de Sole Otero ganadora del XIII Premio Fnac-Salamandra Graphic. Más información en https://shorturl.at/c1xS0

TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO DE IMPROVISACIÓN

Los días 25 y 26 de mayo, de 10 a 14 horas, llega a La Térmica el taller intensivo de iniciación a la improvisación del monologuista y presentador Rafa Frías, que actualmente dirige la compañía Alikindoi Impro en Málaga e imparte talleres regulares de este género teatral en la Sala Contratiempo y en la Asociación Iniciativa Internacional Joven.

Mediante este taller intensivo de fin de semana, que requiere inscripción previa, los participantes conocerán los principios básicos de esta disciplina teatral, cómo funciona la creación de una escena improvisada, cómo crear personajes, establecer lugares y relaciones, desarrollando paralelamente distintas habilidades sociales y profesionales mediante el juego y la acción, interpretando situaciones imprevistas, favoreciendo la agilidad mental, el desarrollo de la creatividad y mejorando las capacidades comunicativas mediante el trabajo en equipo. Más información en https://shorturl.at/Zl7EE

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS

El taller de fotografía de arquitectura y espacios se celebra este sábado 25 de mayo a cargo de Fer Gómez, un apasionado de la fotografía callejera y arquitectónica, que hará que los participantes saquen el máximo partido a su smartphone.

Habrá una primera parte teórica, en la que se hará un breve recorrido histórico y se enseñarán todos los aspectos técnicos y semiautomáticos para poder hacer fotografías de una forma correcta. Además, se analizarán los teléfonos de los alumnos de forma individual para localizar los ajustes y mostrarles cómo modificarlos.

La segunda parte del taller será práctica. Se aplicará todo lo aprendido en los diferentes espacios interiores y exteriores que ofrece el edificio de La Térmica. En la última sesión del seminario, se profundizará en las diferentes aplicaciones disponibles para retocar las fotografías: cómo eliminar objetos, control de perspectiva, ajustes de luz, etcétera. Inscripciones en https://shorturl.at/4uSsF