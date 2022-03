De la Torre asegura que "no hay ningún empeño" en mantener la pérgola junto a la iglesia de Santo Domingo

MÁLAGA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes que "no hay ningún empeño" en que la pérgola que se está instalando en la zona de Santo Domingo, junto a la iglesia, y tras la polémica suscitada en la ciudad, permanezca. Además, ha incidido en que cuando haya un informe de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, en el que se pida la retirada, "no hay ningún problema" en que se quite.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha recordado que la pérgola forma parte de un proyecto Edusi en la zona de Santo Domingo, que tuvo "mucha participación ciudadana" y "las pérgolas se han puesto, las que están previstas en el proyecto, a petición vecinal para tener sombra", recordando que "son espacios que resultan un poco inhóspitos".

Ha explicado que ha podido reunirse con el jefe del departamento de arquitectura y la arquitecta que ha desarrollado el proyecto para "entender el tema". "El problema de estas cuestiones es que mientras se instala y no se ve terminado, puede causar un impacto mas negativo", ha señalado.

En suma, ha abundado el regidor, "siempre buscamos aquí el máximo consenso institucional y también ciudadano" y "lo que queremos es que haya un documento autonómico que permita de cara a Europa --como financia parte de la obra-- justificar cualquier modificación en el proyecto". "No hay ningún problema en ese sentido, no hay ningún empeño en que esté ahí", ha reiterado.

"Cuando esté todo terminado la pérgola que hay en la zona del NH, y la zona que está al otro lado, más al norte, aguas arriba del Guadalmedina, se podrá entender más el por qué se planteaba el proyecto", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "siempre es bueno hablar con las personas que han reflexionado, que han pensado con la mejor intención hacer las cosas bien, tratando de crear espacios de estancia más cómodos, más confortables, y buscando una conectividad" de la zona.

"En cuanto tengamos ese documento --el de Cultura-- no hay ningún problema en que eso se lleve a ese consenso" de retirar la pérgola, ha incidido el regidor, para, ha añadido, "no tener problemas". "Siempre es bueno hacer las cosas de una manera adecuada y correcta", ha reiterado.

Sobre si se reubicaría en algún sitio, De la Torre ha dicho que cabría hacerlo y se estudiará pero "de acuerdo con Europa" y en cuanto a un posible sobrecoste ha apuntado a que "será mínimo y si se aprovecha el costo será mínimo".