De la Torre confía en que la reunión entre Gobierno y agricultores sea "fecunda" y "pueda llegar la calma"

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, espera que la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las organizaciones agrarias después de las concentraciones que organizaron este miércoles, sea "sea fructífera y fecunda y pueda llegar la calma, la tranquilidad y la ilusión a un sector básico históricamente y que le debemos tanto en la economía española".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha incidido en el "papel fundamental y esencial" del sector agrario, como es "garantizar la alimentación de calidad con las condiciones adecuadas con para la población" y "además nos permite ser competitivos inclusive en la exportación del sector agroindustria".

"Es un sector que ha ido reduciendo su peso de presencia en relación con otros dentro de la economía española, pero ha ganado en productividad, no cada duda", pero "tiene problemas y hay que conseguir resolverlos en la negociación con Europa y hay muchos aspectos para que desde la diferencia en los precios, desde lo que ellos cobran en el campo, digamos, a lo que paga el consumidor, no sea en esa cadena de valor tanta la diferencia".

Al respecto, ha dicho que "ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de los sectores de distribución, transformación y venta también... y también hay que animar al sector agrario a un esfuerzo en cooperación, hacer el máximo esfuerzo de avanzar en cooperación, crear mecanismos de defensa de sus propios intereses y la propia administración ayudar a ello".

"Confío y deseo que la reunión de hoy sea fructífera y fecunda y pueda llegar la calma, la tranquilidad y la ilusión a un sector básico históricamente y que le debemos tanto en la economía española", ha sostenido.

En este punto, ha recordado la visita del presidente de la Junta, Juanma Moreno, este pasado miércoles y la inauguración de las obras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del Peñón del Cuervo de la capital y la conexión con la del municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Así, ha incidido en "la demostración de solidaridad del espacio urbano de la ciudad hacia el espacio rural, hacia el campo" y "ese tipo de mensajes me parecen oportunos ahora, cuando justamente hay inquietud en el mundo rural y a veces se sienten como no comprendidos o no apoyados", ha concluido.