De la Torre, "contento" de la imagen de la ciudad de Málaga ofrecida en la Copa del Rey de baloncesto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado que la celebración de la Copa del Rey de baloncesto "ha sido una demostración de como la ciudad es abierta, hospitalaria, cálida y con una afición al baloncesto magnífica, extraordinaria, de diez".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha afirmado, además, que el presidente de la ACB, Antonio Martín, "no tenía nada más que palabras de elogio para Málaga y la afición". "Estaban encantados de que la Copa del Rey haya sido en Málaga y aprovechamos para decirle que puede elegir la ciudad todos los años que quiera", ha afirmado.

"Ellos tienen una imagen de Málaga como una ciudad encantadora, por una parte, y además, educada en el baloncesto", ha valorado, destacando la afición y el 'fair play': "Recuerdo el partido que Unicaja eliminaba al Andorra y cómo la afición animaba al Andorra en los últimos minutos; Antonio Martín estaba gratamente impresionado de ese tipo de comportamientos", ha explicado.

A juicio del regidor malagueño, "eso son las conductas que hacen grande a una ciudad. Esas cosas pequeñas que dan una imagen muy positiva", mostrándose "muy contento" como alcalde de la imagen ofrecida ante España y ante más de 100 países que han hecho las retransmisiones.

Por otro lado, sobre la derrota del Unicaja en la final, ha dicho que "se soñó pero al final no pudo ser". "No estuvo tan inspirado el Unicaja como el partido del sábado", ha dicho, pero ha reconocido que "cuando tienes a un rival tan duro y fuerte delante es más difícil inspirarte, no te deja ni te da opciones".

Eso sí, ha opinado que "un Unicaja con la habilidad y la inspiración que tuvo el sábado hubiera sido un rival más sólido del que fue el domingo, que fue un papel digno", ha concluido.