De la Torre plantea a trabajadores de Limasa una nueva oferta "inmejorable" y confía en que se tenga en cuenta

Publicado 11/02/2019 12:23:43 CET

Es "la última palabra en esta materia" y advierte de que de no ser aceptada se tendría "que abrir el escenario de la privatización"

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que presentarán a partir de este lunes una nueva oferta a los trabajadores de Limasa que, a juicio del regidor, "es inmejorable", confiando, además, en que sea tenida en cuenta por parte de la plantilla, ya que "trata de dar respuesta a lo que se había planteado".

De la Torre, tras ser cuestionado por el final del plazo dado a empleados de Limasa para llegar a un acuerdo, ha explicado que se han hecho reuniones internas de trabajo en el fin de semana y en las próximas horas, a partir de este lunes, se llevarán a cabo "las reuniones de presentación de una oferta que mejora y profundiza lo anterior y que trata de dar respuesta a lo que se había planteado".

En concreto, ha aludido a los "atrasos", recordando que "no hay ninguna sentencia que fundamente o sacralice esos atrasos". Es más, ha recordado que hay un recurso "nuestro con muchas posibilidades de ser tenido en cuenta, sino 100 por ciento, en gran parte, que situaría el tema en sus términos justos".

No obstante, ha vuelto a insistir en que la municipalización tiene que tener unos componentes de "estímulo al buen trabajo" en relación con la productividad. "Nuestra oferta trata de ir en esa dirección pero al mismo tiempo trata de ser una fórmula mixta que recoge lo que podemos llamar esa filosofía de 'lo llamado atraso'", ha detallado.

"Es inmejorable, es última palabra en esta materia", ha advertido, asegurando que se debe procurar "que el ahorro que se pueda producir con la municipalización parte de él sirva para mejorar en materia de maquinaria", ha recordado, para que así, "no sea 100 por 100 absorbido por las mejoras salariales desde el punto de vista del personal".

Para De la Torre, es "el equilibrio entre el personal de Limasa y los vecinos de Málaga". "Esa es nuestra obligación como alcalde, como equipo de gobierno y en esa línea hemos trabajado y esa oferta se se hará hoy, se presentará y espero que tenga la acogida que, sinceramente, merece para que este tema pueda ser resuelto en los términos que hemos planteado en estos días", ha continuado.

De hecho, el regidor ha dicho que no puede dar más plazos ya que "el tiempo se nos termina para poder tramitar todo el esquema, en el caso de posible municipalización". "De no ser así tendríamos que abrir el escenario de la privatización, ya no daría tiempo en esta Corporación a hacer el concurso y quedaría, por tanto, para la siguiente, y sería un escenario distinto", ha incidido.

"Es una situación que espero sea meditada y tenida en cuenta desde el comité y de la plantilla en general", ha agregado, precisando que estos ya acogieron "bien" la oferta anterior y "esta es mejor", ha concluido.