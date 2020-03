Trabajadoras de limpieza de UMA se encierran en Derecho a la espera de una reunión para solucionar el conflicto

MÁLAGA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de limpieza de la Universidad de Málaga (UMA), que iniciaron un huelga hace una semana para reclamar mejoras de sus condiciones laborales, han iniciado este lunes un encierro en la Facultad de Derecho a la espera de una reunión para dar solución a sus reivindicaciones.

Así lo ha informado el responsable de CSIF Empresa Privada en Málaga, Miguel Ruiz, quien ha indicado que, actualmente, hay unas 100 personas en el encierro y en la mañana del lunes había más de 200. En este putno, ha recordado que el pasado viernes, desde la UMA, "quedaron en que este lunes o martes" se iban a poner en contacto con las empleadas: "Hemos entrado y vamos a esperar aquí a que nos llamen".

"No nos vamos hasta que no haya una cita para la reunión", ha afirmado Ruiz en declaraciones a Europa Press, criticando que "están impidiendo el acceso del personal público; a los estudiantes les están pidiendo el carné, cosa que no tienen por qué hacerlo; y han cerrado las puertas del comedor", advirtiendo de que "si pasara algo, que no tiene por qué pasar nada, el personal estaría indefenso".

Ruiz ha dejado claro que están de forma pacífica y "no estamos haciendo nada", solo a la espera de que se concrete una reunión entre las partes: empresas, universidad y comité de huelga.

Precisamente, la delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha explicado que este pasado viernes, tras "encerrarse" en la Delegación las trabajadoras de limpieza de la Universidad de Málaga, que llevan una semana de huelga, trasladó a la institución académica sus reivindicaciones para intentar que se lleve a cabo una reunión entre las partes para abordar una posible solución al conflicto.

"Nosotros hemos establecido los servicios mínimos, y así están", ha aclarado también la delegada de Empleo. En concreto, para la limpieza exclusiva de baños habrá un trabajador o trabajadora de lunes a viernes, en turno de mañana, en su horario habitual, en cada uno de los centros afectados.

Hace una semana comenzó la huelga del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga, convocada por los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y CGT para reclamar mejoras de las condiciones para este colectivo. El paro se realiza entre los trabajadores de los tres lotes en los que la UMA dividió el servicio de limpieza en la última adjudicación, que se produjo en el año 2017 a tres empresas diferentes.

De igual modo, tras la situación ocasionada estos días de huelga, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios incluso se pusieron a limpiar las instalaciones y denunciaron que los convocantes del paro indefinido estaban depositando basura traída desde fuera en el interior de las facultades y atorando baños, ocasionando un gran malestar en los trabajadores de la UMA.

La UMA, por su parte, presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, por "daños, coacciones y actos vandálicos en propiedad ajena, así como por creación de alarma higiénico-sanitaria", que prevé ampliar si se producen más actos vandálicos. Mientras tanto, los trabajadores del servicio de limpieza han negado estos hechos vandálicos.