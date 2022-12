El tradicional Concierto Extraordinario de Navidad de la Banda Municipal de Málaga tendrá lugar este domingo

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, ofrecerá el domingo 18 de diciembre, una nueva edición de su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad.

Son veintisiete años ininterrumpidos en los que la Banda Municipal de Música viene convocando a los malagueños en estas fechas para disfrutar de un concierto enteramente navideño, casi sin parangón en nuestro país.

La cita será en la céntrica Iglesia Parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula, recientemente abierta al culto tras una profunda restauración, a las 19.30 horas.

Así, como en los últimos años, el concierto contará con la participación especial de una gran voz de nuestra tierra, en esta ocasión la soprano Berna Perles, y las pequeñas voces de la escolanía Pueri Cantores Málaga, que dirige Antonio Tomás del Pino.

El concierto comenzará con el arreglo realizado por Ginés Ramírez de Adeste Fideles, uno de los temas navideños más icónicos de la historia; siguiendo con la pieza instrumental A Christmas Entrada, solemne obra del norteamericano Alfred Reed, uno de los más importantes compositores de Música para banda, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

A continuación seguirá Merry Christmas, suite de temas navideños populares anglosajones realizada por Willy Hautvast, tras de la cual podrá oírse la adaptación realizada por Ed Huckeby de God rest you, merry gentlemen, uno de los más genuinos villancicos ingleses de la historia; El tempo y el aire cambiarán con A Christmas Rock Festival, pieza en la que el músico y compositor alemán Manfred Schneider une diversas obras, como el villancico caribeño Mary boy's child, el tema The Last Christmas, del compositor y cantante inglés ya fallecido George Michael y el villancico inglés We wish you a merry christmas.

No obstante, ya antes de este momento sus voces habrán interactuado con la banda en el concierto de una manera un tanto sorpresiva, será el momento de la intervención estelar del coro Pueri Cantores Málaga, que dirige Antonio del Pino, interpretando dos piezas navideñas de nuestro país: Arre Borriquito y Las Barbas de San José, adaptados por el músico y director murciano Ginés Ramírez.

Así, se unirá a continuación la voz de la soprano Berna Perles, que interpretará el Cántico de Navidad del compositor parisino del siglo XIX Adolphe Adam; el concierto tendrá un primer final con la ya tradicional suite de villancicos y canciones de navidad escrita por quien fuera director de la Banda de Vélez-Málaga, el malagueño Carlos Rodríguez, para cuya interpretación se contará con el concurso de los cantores invitados y el público asistente.

El concierto llegará a su fin con la interpretación conjunta del Noche de Paz, en la que nuevamente la voz de Berna Perles resonará en las bóvedas del templo malagueño para guiar al público asistente en el canto que expresa el deseo de una feliz navidad.