Trasladan al puerto de Málaga a unos 60 inmigrantes rescatados por un barco de Frontex

26 October 2019, Spain, Malaga: Migrants disembark a rescue boat at the port of Malaga, where the Spanish Red Cross will examine them. A French patrol ship from Frontex rescued 63 migrants and handed them over to a Spanish rescue ship. Photo: Jesus Merida - Jesus Merida/SOPA Images via ZUM / DPA

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) - Un barco traslada al puerto de Málaga a 58 inmigrantes rescatados este sábado en alta mar, según han precisado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo. Concretamente ha sido una patrullera francesa de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) la que ha socorrido a estas personas. En total se trata de 50 hombres y ocho mujeres de origen subsahariano. Según ha explicado Cruz Roja Española, la hora prevista de la llegada al puerto de Málaga de la embarcación que transporta a los migrantes es las 20.00.