'Tratamos demasiado bien a las mujeres', "una arriesgada y valiente" ópera prima de Clara Bilbao en Festival de Málaga

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Tratamos demasiado bien a las mujeres', la "diferente, arriesga y valiente" ópera prima de Clara Bilbao, que ha sido presentada este domingo en el 27 Festival de Málaga, donde participa en la sección oficial.

Así lo han señalado en la rueda de prensa a la que han asistido Clara Bilbao, junto con los intérpretes Antonio de la Torre, Carmen Machi, Óscar Ladoire, Julián Villagrán; y la productora ejecutiva Mamen Quintas.

En la cinta, Remedios Buendía defiende su patria y luchará por ello por encima de todos. Este fatídico día del otoño del 45, un grupo de maquis a la fuga ha tenido la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios, ilusionada, se prueba su vestido de novia. Hoy será el día en el que Remedios demostrará hasta dónde puede llegar defendiendo sus valores. Y nadie podrá pararla. Ni siquiera este batallón de rebeldes con fusiles humeantes y puños en alto.

En rueda de prensa la directora, ha reconocido que ha sido "una aventura increíble" para "una diseñadora de vestuario de 30 años de carrera" y ha detallado como fue la idea de desarrollar una película "compleja, tan especial, tan diferente y tan arriesgada".

Ha dicho Clara Bilbao, además, que está "muy orgullosa del título" y de "haber dirigido esta película acompañada de todo el equipo". "Creo que hay una gran generación de mujeres cineastas, cada una cuenta sus cosas; y yo estoy encantada de haber contado esta historia concretamente, que creo que no es típicamente femenina, a lo que se entiende hoy en día; y sin embargo creo que refleja perfectamente una mirada de mujer". "Es una película del mundo, es una temática para todos y para todas". La cinta se estrena el 15 de marzo.

Sobre si repetirá como directora ha afirmado que "solamente será si encuentro esa historia que verdaderamente me conmueva". "No tengo un afán de ser directora de cine, sino de contar las historias que me cautivan, me motivan, me emocionan y me retan para seguir adelante, medirme y crecer", ha sostenido. "Estoy en una edad en la que lo que quiero es hacer cosas emocionantes", ha apostillado.

PERSONAJES

La actriz Carmen Machi ha explicado que este personaje lo preparó como "básicamente me preparo todos los personajes, que no me los preparo", ha ironizado.

Ha detallado que el guion lo tuvo en sus manos, tras enviárselo Clara y "me asombró, me fascinó, me gustó muchísimo su escritura, el estilo, la poética, me encantaba" y ha dicho que "este personaje, no sabes cómo lo van a dirigir, no sabes qué va a pasar, desde luego tampoco sabes cómo se va a montar", por lo que "yo siempre espero pacientemente a esa primera prueba de vestuario" y cuando eso está definido "empieza a brotar la personalidad del personaje porque está ya marcada claramente por la dirección".

"Poco a poco te tienes que poner a la altura de todo eso que te han ido poniendo encima", ha detallado. "Para mí es importantísimo trabajar de fuera, llevármelo para adentro y que el personaje empiece a hablar", ha incidido, al tiempo que ha asegurado que también confía en la intuición y sus capacidades técnicas. "Ese vestido de novia, es un poco el tono de la película", ha señalado.

Antonio de la Torre, por su parte, también ha hablado su preparación del personaje y ha asegurado que una de las "virtudes" de la cinta era que se rodó casi como una obra de teatro. "Me parecía una película tan arriesgada que entendía mucho hacerla momento a momento". Es más, ha asegurado que le suponía "un reto". "Era una película muy de vivirla momento a momento, de lanzarte a vivirla sin juzgar", ha afirmado.

También el actor malagueño ha tenido palabras para el Festival de Málaga, del que ha valorado que "se ha convertido en algo tan esencial, tan definitorio, tan de generar un impulso al cine español" y del que también "ha salido tanto talento". "A nivel personal para mi es muy emocionante. La ciudad me parió y esta ciudad me lanzó la pata para arriba", ha indicado.

TRABAJO EN EQUIPO

Asimismo, la directora también ha valorado que como técnico de vestuario "siempre he visto con claridad lo que supone un trabajo en equipo", y "sin embargo, nunca tanto como esta vez he visto que una película no es del director, sino de todos los que la componen".

Clara Bilbao, de igual modo, ha dicho que la cinta "sinceramente está muy cerca de lo que tenía en mi cabeza". "Creo que el apoyo que he tenido de mi producción, de mis actores, del equipo, de apoyar lo que de verdad tenía en la cabeza, ha hecho que se parezca mucho el resultado final a todo lo que había imaginado" y "en el fondo es lo más sorprendente".

En relación de por qué se decide por este proyecto, ha asegurado que "tiene que ver con todo lo que contiene esta película" con "esos elementos a los que a mí como espectadora me conmueven".

"Me parecía arriesgado y valiente acometer el tema de las dos españas, de los ideales estos que nos separan y nos pesan, que pocas veces nos juntan; acometer el tema del feminismo desde un punto completamente distinto al que veo, al que estoy acostumbrada a ver en las películas; acometer el tema del paternalismo y la condescendencia como un tipo de machismo soterrado", ha señalado, además de que "me interesaba muchísimo la historia de los grandes perdedores del conflicto, pero viendo este drama desde el humor".

Por otro lado, también Clara Bilbao ha asegurado que la cinta "tiene una pátina de poética y de melancolía", más allá "de la parte graciosa, del humor negro, del humor absurdo". "Creo que tiene una pátina muy importante, muy esencial, que es la poética y la melancolía", ha abundado.

"Creo que hemos transportado de la mejor manera posible el tono de ese guión, la poética, el esperpento, el drama, la risa, la tragedia también la melancolía", ha afirmado.

Es más, sobre el humor, ha añadido que lo encuentra como "la salida al drama; el humor negro en este caso es un medio de transmitir dramas muy profundos y temas muy complejos". "Estaba decidida a contar lo que yo quería contar, estaba decidida a no mirar atrás", ha defendido, reconociendo que "ojalá guste a todos, sé que eso es imposible" y "en el fondo esa es la virtud de la película, que te da la oportunidad de tener tu propia visión y tu propia mirada".

Por último, ha incidido en que la "película no es revisionista, no es dogmática, no intento explicarle a nadie lo que tiene que pensar sobre nada, ni quiénes son los buenos, ni quiénes son los malos; para eso están los espectadores, que decidan lo que quieran. A mí eso no me preocupa. Yo solamente he estado ocupada de contar la mía, mi visión, sin más", ha dicho.