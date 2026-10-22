Tres detenidos tras agredir a una mujer en el centro de Málaga

Archivo - Coche de Policía en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por, presuntamente, agredir a una mujer en el centro de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 4 de octubre en la zona centro de Málaga, según han adelantado medios locales y han confirmado a Europa Press las citadas fuentes. Al parecer, un agente fuera de servicio observó un pelea y la agresión a una joven, por lo que dio aviso al tratarse de un grupo numeroso.

El policía fuera de servicio, además, siguió a los presuntos autores hasta la llegada al lugar de los hechos de los agentes de seguridad ciudadana, quienes procedieron a la detención de las tres personas.

Según los medios locales, los presuntos autores golpearon a la mujer con una botella y la agredieron. Además, iban armados con una porra extensible y un puño americano.