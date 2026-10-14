La UMA lidera 'Rimas', una red colaborativa para impulsar la inclusión educativa e intercambio de conocimiento

Proyecto 'Rimas'. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga ha presentado la nueva red colaborativa 'Rimas: Narrativas y Redes Interdisciplinares para la Inclusión Educativa y Social', un proyecto para impulsar la inclusión educativa y la transferencia de conocimiento que integra personal investigador y entidades formativas, sociales y culturales nacionales e internacionales.

A partir de esta iniciativa llevada a cabo a través del Instituto Universitario de Investigación en Formación de Profesionales de la Educación (IFE), se busca reforzar vínculos de colaboración entre escuelas, universidades y entidades culturales y sociales.

El proyecto 'Rimas' está coordinado por el investigador de la UMA Pablo Cortés y por Eduardo Fernández, de la Universidad de Valladolid. Ambos han explicado a través de una nota que el proyecto parte de la idea de que "la inclusión no puede sostenerse en el tiempo con acciones desconectadas".

Asimismo, han afirmado que "para afrontar barreras y aislamiento, se necesitan ecosistemas comunitarios de aprendizaje y transferencia de conocimiento que riman entre sí con soberanía expresiva y epistemológica".

Han reiterado el potencial para el avance de la educación e inclusión de "la sistematización de sus experiencias culturales, prácticas multisensoriales y narrativas cognitivas y emocionales, que permitirá ampliar el potencial de conocimientos situados, sacando la innovación del ámbito estrictamente académico y diseñando modelos de colaboración horizontales".

MODELO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Además de Cortés y Fernández, el equipo científico está formado por una veintena de especialistas y otros tantos colaboradores, incluyendo a personal de la UJA y de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), así como a expertos de las universidades de México (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) y Argentina (Universidad Nacional del Comahue), junto con los centros educativos y entidades sociales y culturales de Andalucía, Castilla y León, Cataluña y México.

Con su participación activa, 'Rimas' busca generar recursos y conocimientos útiles para el profesorado, el alumnado y las familias de los centros participantes, así como para las organizaciones sociales y culturales, los agentes comunitarios y las administraciones educativas y sociales.

El proyecto plantea un modelo de colaboración en el que todos los agentes implicados puedan aportar sus experiencias, conocimientos y prácticas, y al mismo tiempo beneficiarse del intercambio, la creación colectiva y la transferencia de conocimiento.

Uno de sus principales hitos, han explicado los impulsores, será 'Rimas OpenLab', concebido como un espacio físico y digital abierto a la comunidad investigadora y a la sociedad en su conjunto.

"Esto facilitará la creación, experimentación, intercambio y evaluación de prácticas interdisciplinares y multimodales, favoreciendo la colaboración entre personas investigadoras, profesionales de la educación y la cultura, entidades sociales, comunidades y ciudadanía", ha afirmado Cortés.

CUATRO FASES DE EJECUCIÓN

'Rimas' comenzará con un mapeo narrativo y una cartografía documental orientados a identificar y analizar casos de centros educativos y entidades sociales que desarrollan prácticas inclusivas relevantes.

A lo largo de sus cuatro fases, el proyecto recopilará y analizará información sobre los elementos clave que sostienen los ecosistemas inclusivos, además de las necesidades, recursos y herramientas necesarios para fortalecer y consolidar sus redes de colaboración.

A partir de la sistematización de este conocimiento, dará lugar a la creación de 'Rimas OpenLab', un laboratorio-red con espacios físicos y digitales abiertos para la experimentación e intercambio colectivo: será un repositorio digital de recursos pedagógicos multimodales y un conjunto de propuestas y recomendaciones para la transformación educativa, cultural y social.

'Rimas' se desarrolla dentro de la convocatoria 'Proyectos de Generación de Conocimiento 2025', de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y está subvencionada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con cofinanciación de la Unión Europea. Cuenta con un presupuesto total de 112.500 euros y su plazo de ejecución se extiende hasta el 31 de agosto de 2030.